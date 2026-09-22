قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 130 ألف شخص منذ تجدد القتال في اليمن

المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة
أ ش أ

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، نزوح نحو 130 ألف شخص منذ تجدد القتال في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أحدث البيانات تُظهر أن 129 ألفا و438 شخصا - أي ما يعادل 21 ألفا و573 أسرة - قد نزحوا في سبع محافظات يمنية، وذلك في ظل فرار الأسر من تدهور الأوضاع الأمنية .

وأوضح البيان، أن مديرية جبل حبشي في تعز تُعد المنطقة التي تستضيف أكبر عدد من النازحين، إذ سُجل فيها أكثر من 23 ألف نازح. وفي الوقت نفسه، تستضيف مديرية المضاربة ورأس العارة في لحج ما يقرب من 21 ألفا و500 نازح، ومديرية المعافر في تعز أكثر من 16 ألفا و500 نازح، بينما لجأ أكثر من 12 ألفا و300 شخص إلى مديرية الشمايتين بحثا عن الأمان.

وقالت المنظمة: "إنها أسر فقدت منازلها ومصادر دخلها، وهي تصل إلى بلدات كانت تعاني أصلا من أوضاع صعبة. ورغم أن المجتمعات المضيفة تتقاسم ما لديها -على قلته- مع النازحين، إلا أنها لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها. نحن بحاجة ماسة إلى الدعم الآن، سواء للنازحين الذين فروا من ديارهم أو للمجتمعات التي تستضيفهم".

وأشارت إلى أنه في غضون ذلك، عبر 3 آلاف و106 أشخاص البحر الأحمر من اليمن إلى جيبوتي. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على تقديم مساعدات عاجلة للعديد منهم، كما تناشد المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم.

يأتي هذا البيان في وقت أكد فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا لأمن الطاقة والاستقرار في المنطقة والعالم،كما استنكروا بأشد العبارات الضربات المستمرة التي ينفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية.

وطالبت مجموعة السبع ـ في بيان مشترك صدر عقب اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية.

المنظمة الدولية للهجرة مديرية جبل حبشي مديرية المعافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

تعليم بني سويف

افتتاح بطولة السباحة لطلاب المدارس في جامعة بني سويف

ضبط 5 أطنان سكر ناقص الوزن خلال حملة رقابية بمنفلوط

أسيوط.. ضبط 5 أطنان سكر تم التلاعب في أوزانهم خلال حملة بمنفلوط

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج ضمن أفضل 500 عالميًا في 3 تخصصات بتصنيف GRAS 2026

بالصور

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد