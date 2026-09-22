كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مكتبة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته أكثر من 31 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة كتب بدون الحصول على تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بطباعة وبيع العديد من الكتب وأغلفة الكتب الدراسية الخارجية جاهزة وتحت التجهيز لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول عن المطبعة، وضُبط بحوزته (أكثر من 31 ألف نسخة كتاب دراسى خارجى جاهز وتحت التجهيز وأغلفة كتب بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





