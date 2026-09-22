تصدرت الفنانة التونسية درة مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن حلم الأمومة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، لتعود الأنظار من جديد إلى الفنانة التي تحظى باهتمام كبير من جمهورها، ليس فقط بسبب أعمالها الفنية، ولكن أيضًا بسبب اختياراتها في عالم الموضة والأزياء.

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

وتحرص درة على الظهور بإطلالات متنوعة في المناسبات الفنية وحفلات التكريم والمهرجانات، وهو ما جعل بعض اختياراتها حديث الجمهور ومتابعي الموضة، خاصة عندما تعتمد تصميمات لافتة أو تجمع بين الأناقة والجرأة.

درة تخطف الأنظار بإطلالاتها

تتميز درة باهتمامها بالتفاصيل عند اختيار ملابسها، بداية من تصميم الفستان والألوان ووصولًا إلى تسريحة الشعر والمكياج والإكسسوارات.

وخلال السنوات الماضية، ظهرت الفنانة في عدد من المناسبات بإطلالات مختلفة، تنوعت بين الفساتين الراقية ذات التصميم الكلاسيكي، وأخرى أكثر جرأة، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالات درة على السجادة الحمراء

كانت السجادة الحمراء في المهرجانات والفعاليات الفنية من أبرز المناسبات التي لفتت خلالها درة الأنظار، حيث ظهرت أكثر من مرة بتصميمات تعتمد على القصات غير التقليدية والتفاصيل اللافتة.

كما اختارت في مناسبات أخرى إطلالات أكثر هدوءًا تعتمد على الألوان الموحدة والتصميمات الأنيقة، وهو ما يعكس تنوع اختياراتها وعدم اعتمادها على نمط واحد في الظهور.

الفساتين الجريئة تثير تفاعل الجمهور

من بين أكثر إطلالات درة التي تحظى بتفاعل الجمهور تلك التي تعتمد على تصميمات جريئة أو تفاصيل غير معتادة، خاصة عندما تظهر بقصات مختلفة عن الإطلالات التقليدية.

درة

وعادة ما تنقسم تعليقات الجمهور حول هذه النوعية من الإطلالات بين الإشادة باختلاف التصميم واعتباره اختيارًا جريئًا، وبين آراء أخرى ترى أن بعض التفاصيل كان يمكن أن تكون أكثر بساطة.

درة والألوان اللافتة

لم تقتصر اختيارات الفنانة على التصميمات فقط، وإنما لفتت الألوان التي تعتمدها في ظهورها اهتمام جمهورها أيضًا.

درة

ففي بعض المناسبات اتجهت إلى الألوان الهادئة والكلاسيكية، بينما ظهرت في مناسبات أخرى بألوان أكثر قوة، ما منح إطلالاتها طابعًا مختلفًا وساعد على جذب الأنظار إليها.

إطلالات درة بين الأناقة والجدل

ارتباط اسم درة بالموضة ليس جديدًا، إذ تحرص الفنانة باستمرار على مشاركة صور إطلالاتها مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع كل ظهور جديد، تبدأ التعليقات حول تفاصيل الإطلالة، بداية من الفستان وحتى الحذاء والحقيبة والمجوهرات وتسريحة الشعر.

وبينما يرى البعض أن اختياراتها تعكس ثقتها بنفسها واهتمامها بالموضة، يرى آخرون أن بعض الإطلالات تخرج عن المألوف، وهو ما يجعلها مادة دائمة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

حديث درة عن الأمومة يعيدها إلى دائرة الاهتمام

جاء اهتمام الجمهور بإطلالات درة بالتزامن مع تصدر حديثها عن حلم الأمومة مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت خلال حوارها مع لميس الحديدي عن أمنية كانت تتمنى تحقيقها، مؤكدة أنها تؤمن بما يقدره الله لها.

درة

ومع استمرار تفاعل الجمهور مع تصريحاتها، عادت صور درة وإطلالاتها المختلفة إلى الواجهة، خاصة أن الفنانة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الظهور اللافت في المناسبات الفنية.

وإليكم صور درة

https://www.instagram.com/reel/C5aksbfCJj5/?igsh=MWN4aHplZm1jOXNy