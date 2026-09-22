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أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
أسماء عبد الحفيظ

تصدر الفنان أحمد العوضي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن حرص على توضيح تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا بين الجمهور، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص، كما قدم اعتذاره للفنانة ياسمين عبد العزيز إذا كان حديثه قد فُهم بمعنى مختلف عن قصده.

أحمد العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز

نشر أحمد العوضي رسالة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح خلالها حقيقة ما قصده في حديثه ببرنامج «قصتي»، مؤكدًا أنه لم يقصد أي معنى سيئ تجاه أي شخص.

وقال العوضي في رسالته إنه يكن كل الاحترام والتقدير لياسمين عبد العزيز، موضحًا أن حديثه عن السيارات والتصريحات التي تم تداولها وتأويلها كان المقصود منه الحديث عن مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية.

وأضاف الفنان: «لم أقصد تمامًا ما فهمه البعض»، مؤكدا اعتذاره لياسمين عبد العزيز إذا كان البعض قد فسر كلامه بطريقة مختلفة عن مضمون حديثه.

أحمد العوضي: أقدر ياسمين عبد العزيز وأحترمها

حرص العوضي في رسالته على التأكيد أن علاقته السابقة بياسمين عبد العزيز تحمل بالنسبة إليه العديد من الذكريات الطيبة، مشيرًا إلى أنه سبق وتحدث عن تقديره لكل الأشخاص الذين دخلوا حياته.

كما أكد أنه يدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواره، معبرًا عن تقديره واحترامه لها، ومتمنيًا لها النجاح والتألق.

وجاءت رسالة العوضي لتوضح موقفه بعد حالة الجدل التي صاحبت تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أن المقصود من حديثه لم يكن التقليل من ياسمين أو الإساءة إليها.

صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وعلى مدار سنوات زواجهما، حرص أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور عددًا من الصور التي جمعتهما في مناسبات مختلفة، سواء خلال حياتهما الخاصة أو أثناء المناسبات الفنية.

وكان الثنائي من أكثر الزيجات التي حظيت باهتمام الجمهور، خاصة مع ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة، إلى جانب تعاونهما الفني الذي حقق حضورًا لافتًا.

كما جمعتهما أعمال فنية قبل انفصالهما، وكان من أبرزها مسلسل «ضرب نار»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان، وظهرا خلاله في دور البطولة.

قصة حب تحولت إلى اهتمام جماهيري

حظيت علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بمتابعة واسعة منذ إعلان ارتباطهما، واستمر الجمهور في متابعة أخبارهِما حتى بعد إعلان الانفصال.

ورغم انتهاء الزواج، ظل اسم الفنانين مرتبطًا لدى الجمهور بالعديد من الذكريات والصور والمواقف التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

ومع رسالة العوضي الأخيرة، عاد الحديث عن الثنائي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تأكيده أنه يحمل لياسمين كل التقدير والاحترام، وأنه لم يقصد الإساءة إليها من تصريحاته التي أثارت الجدل.

العوضي يضع حدًا للجدل

واختتم أحمد العوضي رسالته بالتأكيد مجددًا على اعتذاره لياسمين عبد العزيز، موضحًا أن الاعتذار واجب إذا فُهم حديثه بمعنى لم يقصده.

وتفاعل الجمهور مع رسالة الفنان، خاصة أنها جاءت لتوضيح موقفه بشكل مباشر، مع تأكيده احترامه للفنانة وتقديره لدورها في مشواره وحياته السابقة.

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز 
بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز 
بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز 


 


 

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بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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