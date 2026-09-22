يعتقد البعض أن السعال المستمر بعد الإصابة بنزلة برد أمر طبيعي، لكن استمرار الكحة لفترة طويلة يحتاج إلى الانتباه، خاصة إذا تجاوزت 8 أسابيع لدى البالغين، إذ يُصنف طبيًا في هذه الحالة على أنه سعال مزمن، ولا يُفترض التعامل معه باعتباره مجرد برد مستمر دون معرفة السبب.

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

وتوضح الكلية الأمريكية لأطباء الصدر أن السعال لدى البالغين يُقسم بحسب مدته إلى سعال حاد يستمر أقل من 3 أسابيع، وسعال تحت حاد من 3 إلى 8 أسابيع، بينما يُعد السعال الذي يستمر أكثر من 8 أسابيع سعالًا مزمنًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هل السعال أكثر من 8 أسابيع يعني مرضًا خطيرًا؟

ليس بالضرورة، فالسعال المزمن له أسباب عديدة، وبعضها يمكن علاجه بعد تحديد السبب، لكن استمرار الكحة لهذه المدة يستدعي تقييمًا طبيًا بدلًا من الاستمرار في تناول أدوية البرد والسعال دون تشخيص.

السعال

وتشير الجمعية الأمريكية للرئة إلى أن السعال الذي يستمر 8 أسابيع أو أكثر يصبح أقل احتمالًا أن يكون ناتجًا عن نزلة برد أو عدوى تنفسية عابرة، ولذلك يُنصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب.

1. حساسية الأنف والجيوب الأنفية

من الأسباب الشائعة للسعال المزمن وجود مشكلات في الأنف والجيوب الأنفية، ومنها نزول الإفرازات من الأنف إلى الجزء الخلفي من الحلق، وهو ما قد يحفز السعال بصورة مستمرة.

وقد يصاحب ذلك انسداد الأنف أو العطس أو الشعور بوجود إفرازات في الحلق، لكن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

2. الربو

يمكن أن يكون السعال المزمن أحد أعراض الربو، وفي بعض الحالات يكون السعال هو العرض الأساسي دون وجود أزيز واضح أو ضيق تنفس طوال الوقت.

ولهذا فإن استمرار الكحة، خصوصًا إذا زادت ليلًا أو مع المجهود أو التعرض لبعض المحفزات، يستدعي تقييم الطبيب لاحتمال وجود الربو أو نوع من الربو يكون السعال أبرز أعراضه.

وتضع إرشادات الكلية الأمريكية لأطباء الصدر الربو ضمن الأسباب الشائعة التي يجب تقييمها عند البالغين المصابين بالسعال المزمن.

3. ارتجاع المريء

وقد يكون الجهاز الهضمي سببًا للكحة المستمرة أيضًا، إذ يمكن أن يرتبط ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء أو الحلق بالسعال المزمن لدى بعض الأشخاص.

وقد يصاحب ذلك حموضة أو طعم حامضي في الفم أو بحة في الصوت، لكن وجود الكحة وحدها لا يكفي لإثبات أن الارتجاع هو السبب.

وتشير إرشادات الكلية الأمريكية لأطباء الصدر إلى ارتجاع المريء ضمن الأسباب التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم السعال المزمن.

4. التهاب الشعب الهوائية المزمن ومرض الانسداد الرئوي

يمكن أن يرتبط السعال المستمر بأمراض الرئة المزمنة، خاصة لدى المدخنين أو الأشخاص الذين تعرضوا لفترات طويلة للدخان أو ملوثات الهواء.

ومن بين الحالات التي قد تسبب السعال المزمن مرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي قد يصاحبه بلغم وضيق في التنفس وانخفاض القدرة على بذل المجهود.

5. بعض أدوية ضغط الدم

هناك مجموعة من أدوية ضغط الدم المعروفة باسم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، أو ACE inhibitors، يمكن أن تسبب السعال لدى بعض المرضى.

ولهذا فإن الطبيب عند تقييم الكحة المزمنة يحتاج إلى مراجعة جميع الأدوية التي يتناولها المريض، وعدم إيقاف أي دواء موصوف دون الرجوع إليه. وتوصي إرشادات تقييم السعال المزمن بمراجعة استخدام هذه الأدوية كأحد الاحتمالات.

6. التدخين والمهيجات

التدخين من الأسباب المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند وجود سعال مزمن، وكذلك التعرض المستمر للدخان أو بعض المهيجات الموجودة في البيئة أو مكان العمل.

وقد تساعد معرفة الأماكن والأوقات التي تزداد فيها الكحة الطبيب على تحديد المحفز المحتمل.

7. أمراض الرئة الأخرى

في بعض الحالات قد يكون السعال المزمن مرتبطًا بأمراض أخرى في الرئة، ومنها التليف الرئوي وبعض أمراض الرئة الالتهابية، لذلك لا ينبغي افتراض أن كل كحة طويلة المدة سببها الحساسية أو البرد.

وتذكر الجمعية الأمريكية للرئة التليف الرئوي ضمن الأمراض التي يمكن أن يصاحبها السعال المزمن.

متى تكون الكحة علامة تستدعي سرعة الكشف؟

يجب عدم تجاهل السعال المصحوب بـ ضيق التنفس، أو خروج دم مع الكحة، أو فقدان وزن غير مبرر، أو تعرق شديد ليلًا، أو صفير بالصدر، أو بحة الصوت أو صعوبة البلع.

وتوصي الجمعية الأمريكية للرئة بالتواصل مع الطبيب عند وجود هذه الأعراض مع السعال، وقد تحتاج بعض الحالات إلى تقييم عاجل بحسب شدة الأعراض.

هل يمكن أن تستمر الكحة بعد البرد؟

قد يستمر السعال بعد عدوى تنفسية لفترة تتراوح بين 3 و8 أسابيع ويُعرف حينها بالسعال التالي للعدوى، لكن استمرار الكحة لأكثر من 8 أسابيع يستدعي التفكير في أسباب أخرى وعدم افتراض أنها مجرد آثار للبرد.

لذلك فإن السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع ليس تشخيصًا لمرض بعينه، لكنه علامة تستحق البحث عن سببها، ويحدد الطبيب الفحوص المطلوبة وفقًا لعمر المريض والأعراض والتاريخ المرضي والأدوية التي يتناولها.