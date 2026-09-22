قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج ضمن أفضل 500 عالميًا في 3 تخصصات بتصنيف GRAS 2026

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل حضورها في التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، بعدما أظهرت نتائج Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 الصادر عن مؤسسة ShanghaiRanking.

إدراج الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في ثلاثة تخصصات أكاديمية، هي العلوم البيطرية والرياضيات والعلوم الزراعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن استمرار ظهور الجامعة في تصنيف GRAS للعام 2026 يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الجامعة جاءت في تخصص العلوم البيطرية ضمن الفئة 201–300 عالميًا، وفي الرياضيات ضمن الفئة 301–400 عالميًا، بينما جاءت في العلوم الزراعية ضمن الفئة 401–500 عالميًا، بما يعكس استمرار الحضور الدولي للجامعة في عدد من التخصصات العلمية.

وأشار إلى أن وجود الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في ثلاثة تخصصات يمثل إنجازًا مهمًا، ويؤكد قوة منظومتها البحثية.

وأوضح أن الجامعة تعمل على دعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي المتميز، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، وتحفيز البحوث التطبيقية ومتعددة التخصصات، بما يسهم في تحسين ترتيب الجامعة وزيادة عدد تخصصاتها المدرجة بالتصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبدالحميد، مدير مركز النشر العلمي، أن استمرار الجامعة ضمن تصنيف GRAS يعكس تطور منظومة البحث والنشر العلمي، مؤكدًا أن المنافسة في التصنيفات الدولية لا تعتمد على عدد الأبحاث فقط.

وإنما ترتبط بجودة الإنتاج العلمي، ومستوى المجلات العلمية، ومعدلات الاستشهاد، وتأثير الأبحاث، والتعاون البحثي الدولي، وتأتي نتائج GRAS 2026 لتؤكد استمرار حضور جامعة سوهاج في خريطة التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، بما يدعم توجهها نحو تعزيز جودة البحث العلمي ورفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج تصنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: بقالي فترة شايف الكلام عن التحديات ومحدش بيقول حلول

ماكرون

ماكرون: مخزونات النفط العالمية انخفضت بأكثر من 500 مليون برميل

الطريق الدائري

الطريق الدائري من 4 لـ8 حارات.. النقل تكشف تفاصيل أكبر مشروعات التطوير

بالصور

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد