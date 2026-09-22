جامعة سوهاج ضمن أفضل 500 عالميًا في 3 تخصصات بتصنيف GRAS 2026

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل حضورها في التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، بعدما أظهرت نتائج Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 الصادر عن مؤسسة ShanghaiRanking.

إدراج الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في ثلاثة تخصصات أكاديمية، هي العلوم البيطرية والرياضيات والعلوم الزراعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن استمرار ظهور الجامعة في تصنيف GRAS للعام 2026 يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الجامعة جاءت في تخصص العلوم البيطرية ضمن الفئة 201–300 عالميًا، وفي الرياضيات ضمن الفئة 301–400 عالميًا، بينما جاءت في العلوم الزراعية ضمن الفئة 401–500 عالميًا، بما يعكس استمرار الحضور الدولي للجامعة في عدد من التخصصات العلمية.

وأشار إلى أن وجود الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في ثلاثة تخصصات يمثل إنجازًا مهمًا، ويؤكد قوة منظومتها البحثية.

وأوضح أن الجامعة تعمل على دعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي المتميز، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، وتحفيز البحوث التطبيقية ومتعددة التخصصات، بما يسهم في تحسين ترتيب الجامعة وزيادة عدد تخصصاتها المدرجة بالتصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبدالحميد، مدير مركز النشر العلمي، أن استمرار الجامعة ضمن تصنيف GRAS يعكس تطور منظومة البحث والنشر العلمي، مؤكدًا أن المنافسة في التصنيفات الدولية لا تعتمد على عدد الأبحاث فقط.

وإنما ترتبط بجودة الإنتاج العلمي، ومستوى المجلات العلمية، ومعدلات الاستشهاد، وتأثير الأبحاث، والتعاون البحثي الدولي، وتأتي نتائج GRAS 2026 لتؤكد استمرار حضور جامعة سوهاج في خريطة التصنيفات الدولية للتخصصات الأكاديمية، بما يدعم توجهها نحو تعزيز جودة البحث العلمي ورفع قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.