إشادة بعمر الجزار.. إبراهيم فايق يدافع عن صفقة سيد عبد الحفيظ

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالمستوى الذي ظهر عليه عمر الجزار، لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان من الأسماء التي حظيت بمتابعة واهتمام كبير من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عمر الجزار كان من اللاعبين الذين كانت الجماهير تترقب ظهورهم مع الأهلي، خاصة بعد الحديث عنه بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

وأضاف: «الجزار كان واحد من اللاعيبة اللي الناس كانت مترقبة ظهوره، وكان الكلام عليه كتير الموسم اللي فات، وحتى سيد عبد الحفيظ اتعرض للوم بسبب التعاقد معه».

وأشار فايق إلى أن سيد عبد الحفيظ تعرض للانتقادات بسبب التعاقد مع الجزار، موضحًا أن المسؤولين عن الصفقات عادة ما يتم تحميلهم المسؤولية عندما لا يقدم اللاعب المستوى المنتظر.

وتابع: «هما بس بيلوموا سيد لما يكون فيه حاجة، لكن لما اللاعب يمشي كويس وينور ويكون تمام، محدش هيقول إن سيد هو اللي جاب الجزار».

وأكد إبراهيم فايق أن ظهور عمر الجزار بشكل جيد مع الأهلي قد يغير من الصورة التي صاحبت التعاقد معه، خاصة بعدما كان اللاعب محل حديث وانتظار من جانب الجماهير.