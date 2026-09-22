2472 حالة إشغال.. حملة لرفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة في هضبة الأهرام| صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال العامة بقطاع الهضبة التابع لحي الهرم، وذلك في إطار جهود فرض الانضباط بالشارع وإعادة الانضباط الميداني وتأمين حركة سير المواطنين.

شهدت الحملة تواجد ميداني مشترك يقوده اللواء محمد توفيق مدير المرافق، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وبحضور المقدم أحمد نعمان من شرطة مرافق الحي، إلى جانب أحمد عبد الفتاح وأحمد غنيم نائبي رئيس الحي، وحسن محمد مدير الإشغالات، ومحمد عبد الودود ومحمد رشدي من إدارة رخص المحلات، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط ومصادرة 2472 حالة إشغال متنوعة وإيداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

غلق وتشميع 3 محال تجارية تُدار بدون ترخيص ومخالفة للقانون.

إزالة 5 إعلانات مُخالفة وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

ضبط وترسيكل واحد (1) مخصص لنقل المفروزات والنبش العشوائي.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار شن الحملات الميدانية المفاجئة بجميع القطاعات لضبط المخالفات، والتصدي للتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.