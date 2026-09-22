الإعلام اليمني: القيادة اليمنية طلبت من ترامب دعما معلوماتيا ضد الحوثيين

أكد فيصل العوضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أن القيادة اليمنية لم تطلب تدخلاً عسكرياً أمريكياً، بل اقتصر الطلب على الدعم اللوجستي والمعلوماتي ومراقبة تهريب السلاح عبر الأساطير المنتشرة في البحرين الأحمر والعرب، لافتاً إلى أن الرئيس شدد أمام السفراء الغربيين على رفض الحرب بالنيابة والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية السابقة.

وقال العوضي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يتطلب تضييق الخناق عليها ميدانياً وقطع إمدادات السلاح والمعدات القادمة من إيران، منتقداً فرض قيود على تسليح الجيش اليمني في المقابل التغاضي عن دعم الميليشيات، ومؤكداً التزام مؤسسات الدولة بمسار الشرعية.

وأضاف أن اليمن يمتلك مقومات بشرية وعسكرية كافية لحسم المعركة عبر المقاومة الشعبية والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها كألوية العمالقة وقوات الاحتياط، والتي تعمل جميعها تحت إمرة وتوجيه وزارة الدفاع اليمنية.