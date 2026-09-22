الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

مع انحسار الأجواء الصيفية تدريجيًا وبدء انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بدأت ملامح فصل الخريف تظهر بشكل أوضح في مختلف أنحاء الجمهورية، وسط أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالفترات الماضية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة موعد بدء الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ، ومقدمة نصائح بشأن توقيت الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

انخفاض درجات الحرارة يقترب من المعدلات الطبيعية

الأرصاد

وقالت منار غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن معظم القيم المسجلة لدرجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي.

السحب تحجب أشعة الشمس

الأرصاد

وأشارت المتنبئ الجوي إلى ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خاصة خلال فترات الصباح، وهو ما يساهم في جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، مع عدم وجود توقعات بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

منتصف أكتوبر.. بداية الشعور بالبرودة

وحول موعد الشعور بالبرودة بصورة أوضح، أوضحت منار غانم أن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل قد يبدأ بشكل ملحوظ مع منتصف شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أن هذا التوقيت قد يكون مناسبًا للبدء في تغيير الملابس الصيفية إلى الملابس الخريفية، مع اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

تحذير من ارتداء الملابس الشتوية مبكرًا

وفي المقابل، نصحت منار غانم المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية أو الثقيلة خلال الفترة الحالية، موضحة أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة خلال ساعات النهار، رغم تراجعها مقارنة بالفترات الماضية.

وأكدت أن الفترة الحالية تشهد انتقالًا تدريجيًا من الأجواء الصيفية إلى الخريفية، مع استمرار وجود فارق واضح بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، ما يستدعي اختيار الملابس وفقًا لتوقيت الخروج وطبيعة المنطقة.

نصيحة للمواطنين

ومع استمرار هذا التغير التدريجي في حالة الطقس، يصبح من الأفضل التعامل مع الأجواء وفقًا لاختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، خاصة مع زيادة الإحساس بالبرودة خلال الصباح الباكر وفترات الليل، والاستعداد تدريجيًا للأجواء الخريفية دون التسرع في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.