حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع العجوزة

تواصل أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة؛ تنفيذ الحملات الليلية اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتصدي للمظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وذلك في إطار الحرص على تحقيق الانضباط العام ورفع مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق الحي، وشملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق حي العجوزة لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم التأكيد على استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لضمان تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الطريق العام.