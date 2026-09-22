حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

تصدر اسم الفنانة درة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن حلم الأمومة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، حيث كشفت عن أحد الأحلام التي كانت تتمنى تحقيقها في حياتها، مؤكدة في الوقت نفسه رضاها بما يقدره الله لها.

حقيقة تصريحات درة عن الإنجاب.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟7 أسئلة بتوجع أي ست

وخلال اللقاء، تحدثت درة عن الأشياء التي منحها الله لها وتحمده عليها، وكذلك الأشياء التي تفتقدها ولم تستطع تحقيقها، موضحة أن الإنسان لا يستطيع تحقيق جميع أحلامه.

حقيقة تصريحات درة عن الإنجاب.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟7 أسئلة بتوجع أي ست

وعندما سألتها لميس الحديدي عن الحلم الذي تتمنى تحقيقه، قالت درة: «كان نفسي أبقى أم»، مضيفة أنها تؤمن بأن ما يريده الله لها سيكون.

هل قالت درة: «أنا مبخلفش»؟

درة

رغم انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن درة أعلنت عدم قدرتها على الإنجاب، فإن التصريحات المنشورة عن حوارها مع لميس الحديدي لا تتضمن هذه العبارة.

حديثها عن رغبتها في الأمومة وحلمها بأن تصبح أمًا، دون أن تعلن خلال هذا الحوار إصابتها بالعقم أو عدم قدرتها على الإنجاب.

وكانت درة قد تحدثت في أبريل الماضي عن تجربة شخصية مؤلمة، وكشفت أنها تعرضت للإجهاض مرتين، مؤكدة أنها لا تحب الاستفاضة في الحديث عن الأمر لأنه خاص، وأنها تتمنى أن يرزقها الله بأطفال.

بعد حديث درة عن الأمومة.. لماذا يجب احترام خصوصية المرأة؟

درة

حديث درة يعيد فتح النقاش حول الأسئلة التي تتعرض لها النساء باستمرار بشأن الزواج والحمل والإنجاب، وهي أسئلة قد تبدو عادية بالنسبة إلى من يطرحها، لكنها قد تكون مؤلمة للغاية بالنسبة إلى الطرف الآخر.

فليس كل تأخر في الإنجاب سببه واحد، وليس من حق الآخرين افتراض وجود مشكلة صحية أو مطالبة المرأة بالكشف عن تفاصيل حياتها الخاصة.

فى أطار هذا كشفت هبه شمندي استشارى الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن 7 أسئلة لا يصح أن تسأل للمرأة

1. إمتى هتخلفي؟

من أكثر الأسئلة شيوعًا بعد الزواج، لكنه يفترض أن الإنجاب يمكن تحديد موعده بسهولة.

والأفضل عدم طرح هذا السؤال، لأن قرار الإنجاب وتوقيته وظروفه شأن خاص بين الزوجين.

2. ليه لسه مخلفتيش؟

هذه الجملة قد تجعل المرأة تشعر بأنها مطالبة بتقديم تفسير عن حياتها الخاصة، بينما قد تكون وراء تأخر الحمل أسباب كثيرة أو قد لا تكون هناك مشكلة من الأساس.

3. عملتي تحاليل؟

الفحوصات الطبية ونتائجها من أكثر التفاصيل خصوصية، ولا يصح تحويلها إلى موضوع للنقاش العائلي أو الاجتماعي.

إذا أرادت المرأة الحديث عن تجربتها، فهي صاحبة القرار في اختيار الوقت والشخص الذي تشاركه هذه التفاصيل.

4. جوزك مش عايز أطفال؟

إدخال الزوج في السؤال قد يزيد الإحراج، خصوصًا إذا طُرح أمام أشخاص آخرين.

كما أن تأجيل الإنجاب لا يعني بالضرورة وجود خلاف بين الزوجين، فقد تكون له أسباب شخصية أو مادية أو مهنية أو أسرية.

5. جربتي علاج؟

قد تكون المرأة خاضت بالفعل تجارب علاجية أو مرت بتجربة حمل لم تكتمل، ولذلك فإن هذا السؤال قد يعيد إليها ذكريات مؤلمة لا تريد الحديث عنها.

6. هتفضلي من غير أولاد؟

هذه العبارة تحمل حكمًا مسبقًا على حياة المرأة، كما لو أن قيمتها أو اكتمال حياتها مرتبطان بالإنجاب.

والحقيقة أن ظروف النساء ورغباتهن وتجاربهن مختلفة، ولا يجوز اختزال حياة امرأة كاملة في سؤال يتعلق بالأمومة.

7. إنتِ مش نفسك تبقي أم؟

حتى السؤال الذي يبدو بدافع التعاطف قد يكون مؤلمًا إذا كانت المرأة بالفعل تتمنى الأمومة ولم يتحقق حلمها.

الأفضل ترك مساحة لها كي تتحدث بنفسها إذا أرادت، بدل إجبارها على كشف مشاعرها أمام الآخرين.

الأمومة حلم وليس حقًا للآخرين في السؤال عنه

حديث درة عن حلم الأمومة يوضح الفرق بين أن تختار المرأة الحديث عن تجربتها وبين أن يتولى الآخرون الحديث نيابة عنها أو يفسرون كلماتها وفقًا لتكهناتهم.

لذلك، إذا تحدثت امرأة عن رغبتها في الإنجاب أو عن تجربة شخصية، فالأفضل الاستماع إليها باحترام، وعدم تحويل كلامها إلى تشخيص أو شائعة أو أسئلة متتالية عن حياتها الخاصة.