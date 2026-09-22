إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة

صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن الوفد الإيراني في مدينة نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

يقول ذلك بأن الوفد ليس مجهزا فقط لز يارة دبلوماسية عادية فقط لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل للشروع في مفاوضات فورية.

وقال المسؤول الإيراني: يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا عبر وسطاء في نيويورك.

أضاف : بأن “طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار”.

وصرح مسؤول إيراني لوكالة كيودو بنفس التصريح بأن إيران مستعدة لفتح المضيق ل٧ أيام إذا رفعت أمريكا حصارها.

كما وأكد المسؤول الإيراني بان مبادرة المفاوضات تسير بشكل كامل وفق رعاية المرشد وبموافقته.

كما وأردف المسؤول لرويترز، بأنه تم تسليم مقترحنا الجديد للولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 سبتمبر .