55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا ، حكماً بالسجن لمدة 55 شهراً على رجل إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران، وشملت التهمة تصوير مقطع فيديو بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وأُدين فارس أبو الهيجاء (32 عاماً)، من بلدة كوكب العربية الصغيرة في شمال إسرائيل، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وذلك في إطار صفقة ادعاء، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووُجهت إليه تهمة تنفيذ عدة مهام لصالح إيران في الفترة ما بين أكتوبر 2025 ويناير 2026، وانتهت تلك المهام بمهمة خارج منزل جالانت في منطقة "عاميكام" بشمال إسرائيل، حيث أُلقي القبض على أبو الهيجاء.

وشملت المهام الأخرى تصوير مقهى في تل أبيب وإخفاء هواتف محمولة ومبالغ مالية وكلمة مرور لمحفظة عملات رقمية.

وذكر الادعاء أن أبو الهيجاء تقاضى ما مجموعه حوالي 3600 دولار مقابل هذه المهام.

كان أبو الهيجاء يتلقى المهام والمدفوعات من حساب تواصل معه عبر تطبيق "تيليجرام" وذكرت المحكمة أنه كان يشتبه في أن جهة الاتصال هي عميل إيراني، لكنه لم يبادر للتحقق من الأمر.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يملك سجلاً جنائياً وأنه أعرب عن ندمه على أفعاله؛ وقد حُكم عليه أيضاً بوضع تحت المراقبة لمدة عامين بالإضافة إلى عقوبة السجن.