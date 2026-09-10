اعتقال رجل وامرأة في لندن للاشتباه بالتجسس لصالح طهران

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس عن اعتقال شخصين في لندن في إطار تحقيق يتعلق باشتباه في ارتكاب مخالفات لقانون الأمن القومي مرتبطة بإيران.

وذكرت شرطة العاصمة لندن أنه تم اعتقال امرأة (42 عاماً) ورجل (60 عاماً) يوم الأربعاء للاشتباه في مساعدتهما جهاز استخبارات أجنبياً، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقد أُطلق سراح كليهما بكفالة حتى موعد في أواخر شهر أكتوبر.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن التحقيق "لا يرتبط بأي من الحوادث أو الهجمات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام واستهدفت مواقع ومباني مختلفة مرتبطة بالجاليتين اليهودية والإيرانية في أنحاء لندن".

شهدت الفترة ما بين شهري مارس ومايو سلسلة من الحوادث التي استهدفت الجالية اليهودية في لندن أو مواقع مرتبطة بإيران، بدأت بهجوم متعمد لإضرام النار في سيارات إسعاف تابعة للجالية اليهودية في لندن.

وتلا ذلك استهداف كنيس يهودي ومبنى كان يُستخدم ككنيس سابقاً، بالإضافة إلى استهداف مؤسسة "إيران إنترناشيونال" الإعلامية الناطقة بالفارسية وجدار تذكاري مخصص للأشخاص الذين قُتلوا في إيران.