يبثون القنوات الفضائية المشفرة.. القبض على القائمين على شبكة sat link

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكياً بمسمى (Sat link) والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية –3 وحدات معالجة مركزية – 5 محطات لتقوية الإشارة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.