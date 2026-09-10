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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فتاة تتهم مهندسا بالتحر.ش بها داخل أتوبيس.. والأخير ينفي

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال إستقلالهما أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من القائمة على النشر لقيامها بتصوير مقطع فيديو له حال جلوسها بجواره والإدعاء بقيامه بإرتكاب أفعال خادشة للحياء ونشر المقطع بصفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى ونفى قيامه بالتحرش بها وأنه كان يقوم بتهذيب بنطاله دون قصد لأية إيحاءات، وإتهم الفتاة بالتشهير به.


 

أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبسؤالها تضررت من الشاكى لقيامه بالتحرش بها والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال إستقلالهما الأتوبيس المشار إليه وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الفتيات

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