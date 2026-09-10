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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
ريهام قدري

تصدر اسم دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورها في عدة تصريحات إعلامية، بالتزامن مع أزمة أثارت جدلا واسعا وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي دان آدم؟

دان آدم هي زوجة حسام حسن، وظهرت خلال الفترة الماضية في عدد من المناسبات والتصريحات التي تحدثت خلالها عن زوجها ومسيرته مع منتخب مصر، مؤكدة دعمها له في مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها.

وفي يونيو 2026، ظهرت دان آدم في مقطع متداول تعبر خلاله عن سعادتها بانتصار منتخب مصر، وهو ما عكس متابعتها المستمرة لمباريات المنتخب واهتمامها بمسيرة زوجها.

دان آدم وأزمة زوجة حسام حسن الأولى

عاد اسم دان آدم إلى الواجهة بعد تداول أنباء عن نشوب مشادة بينها وبين هويدا الغرباوي، الزوجة الأولى لحسام حسن، داخل أحد الأماكن في الساحل الشمالي، وسط روايات مختلفة حول تفاصيل الواقعة.

وبعد ذلك، تحدثت دان آدم عن تعرضها، بحسب روايتها، للاعتداء خلال الخلاف، كما كشفت لاحقا عن تعرضها لتهديدات ومحاولات ابتزاز ونشر صور خاصة بها، مؤكدة تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية.

رسالة دان آدم بشأن حسام حسن

وفي تصريحات أخرى، دافعت دان آدم عن زوجها، وقالت إنه يتعرض لما وصفته بحملة ممنهجة، وطالبت الجماهير المصرية بمساندته وعدم السماح بما قد يؤثر على مهمته مع منتخب مصر.

ورغم تصدر اسمها التريند أكثر من مرة، فإن المعلومات المنشورة بشكل موثق عن حياة دان آدم الشخصية والمهنية قبل زواجها من حسام حسن تظل محدودة، بينما ارتبط ظهورها الإعلامي خلال الفترة الأخيرة بشكل أساسي بمساندة زوجها والأزمات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

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