وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مزايا نظام البكالوريا المصرية ،مؤكدا أنها تتمثل في:

- تخفيض عدد المواد الدراسية

- القضاء على الفرصة الواحدة بإتاحة فرص متعددة للامتحان

-إمكانية التحويل من مسار لمسار اخر

وقال وزير التربية والتعليم : يدرس الطالب في الصف الثاني بكالوريا 3 مواد أساسية هي اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى ، مع دراسة مادة تخصصية واحدة كما يلي :

-الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

-الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

-الاعمال : محاسبة أو إدارة اعمال

-الاداب والعلوم الإنسانية والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية

وقال وزير التربية والتعليم : كما يدرس طلاب 2 بكالوريا مادة الثقافة المالية التي لا تضاف للمجموع ، ونشاط التربية الرياضية غير المضاف للمجموع

وأوضح الوزير أنه في 3 بكالوريا يدرس الطلاب التربية الدينية كمادة أساسية ، ونشاط التربية الرياضية غير المضاف للمجموع ، بالإضافة لمواد التخصص المتمثلة فيما يلي :

- الطب وعلوم الحياة : كيمياء مستوى متقدم و احياء مستوى متقدم

-الهندسة وعلوم الحساب : رياضيات مستوى متقدم و فيزياء مستوى متقدم

-الاعمال : اقتصاد مستوى متقدم و رياضيات

-الاداب والعلوم الإنسانية والفنون : جغرافيا مستوى متقدم و احصاء

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بالنسبة لمناهج البكالوريا ، فقد تم الانتهاء من تأليف و تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية بعدد 11 مادة دراسية للصف الثاني الثانوي بدون أي تكلفة مالية ، وهذه المواد هي : اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - اللغة الفرنسية - إدارة الاعمال - المحاسبة - البرمجة والذكاء الاصطناعي - اللغة الإنجليزية - علم النفس

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم اعتماد منهج اللغة العربية بالبكالوريا المصرية من الازهر الشريف ، وتم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، كما انه تم اعتماد مناهج البكالوريا المصرية وفقا لنظام البكالوريا الدولية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، وتم تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني ، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية