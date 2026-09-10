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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مزايا نظام البكالوريا المصرية ،مؤكدا أنها تتمثل في:
-  تخفيض عدد المواد الدراسية

- القضاء على الفرصة الواحدة بإتاحة فرص متعددة للامتحان

-إمكانية التحويل من مسار لمسار اخر

وقال وزير التربية والتعليم : يدرس الطالب في الصف الثاني بكالوريا 3 مواد أساسية هي اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى ، مع دراسة مادة تخصصية واحدة كما يلي :

-الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

-الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

-الاعمال : محاسبة أو إدارة اعمال

-الاداب والعلوم الإنسانية والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية

وقال وزير التربية والتعليم : كما يدرس طلاب 2 بكالوريا مادة الثقافة المالية التي لا تضاف للمجموع ، ونشاط التربية الرياضية غير المضاف للمجموع

وأوضح الوزير أنه في 3 بكالوريا يدرس الطلاب التربية الدينية كمادة أساسية ، ونشاط التربية الرياضية غير المضاف للمجموع ، بالإضافة لمواد التخصص المتمثلة فيما يلي :

- الطب وعلوم الحياة : كيمياء مستوى متقدم و احياء مستوى متقدم

-الهندسة وعلوم الحساب : رياضيات مستوى متقدم و فيزياء مستوى متقدم

-الاعمال : اقتصاد مستوى متقدم و رياضيات

-الاداب والعلوم الإنسانية والفنون : جغرافيا مستوى متقدم و احصاء

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بالنسبة لمناهج البكالوريا ، فقد تم الانتهاء من تأليف و تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية بعدد 11 مادة دراسية للصف الثاني الثانوي بدون أي تكلفة مالية ، وهذه المواد هي : اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - اللغة الفرنسية - إدارة الاعمال - المحاسبة - البرمجة والذكاء الاصطناعي - اللغة الإنجليزية - علم النفس

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم اعتماد منهج اللغة العربية بالبكالوريا المصرية من الازهر الشريف ، وتم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، كما انه تم اعتماد مناهج البكالوريا المصرية وفقا لنظام البكالوريا الدولية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، وتم تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني ، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية

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