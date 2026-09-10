«أرض التجلي» تفتح خزائنها.. موسم اللوز والتين والتوت بين جبال سانت كاترين

في أعالي جبال سانت كاترين، حيث تلامس القمم السحاب وتختلف ملامح الطقس عن مدن جنوب سيناء الساحلية، تبدأ حكاية أخرى للطبيعة؛ فهنا لا تقتصر خيرات «أرض التجلي» على الجبال والوديان والمناظر الخلابة، وإنما تمتد إلى حدائق صغيرة ومزارع بدوية تنضج فيها ثمار اللوز والتين والتفاح والمشمش، إلى جانب التوت البري والفستق والزعرور، في مشهد يمنح المدينة الجبلية طابعًا زراعيًا فريدًا.

وتُعد سانت كاترين من أعلى المناطق المأهولة في سيناء، إذ تقع على هضبة مرتفعة تقارب 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بها أعلى قمم جبال مصر، وفي مقدمتها جبل كاترين وجبل موسى والصفصافة؛ وهو الارتفاع الذي يمنحها مناخًا مختلفًا، أكثر اعتدالًا خلال الصيف وأشد برودة في الشتاء.

وفي موسم حصاد اللوز، يتحول عدد من المزارع والحدائق البدوية إلى خلية عمل؛ يجمع الأهالي الثمار الناضجة ويجففونها ويخزنون جزءًا منها للاستفادة منه خلال أشهر الشتاء، في عادة زراعية وغذائية ارتبطت بحياة سكان الجبال، وأصبحت إحدى صور العلاقة القديمة بين الإنسان السيناوي وبيئته.

ولا تبدو زراعة الفاكهة في سانت كاترين ظاهرة طارئة؛ فالمصادر الرسمية لمحافظة جنوب سيناء تشير إلى وجود حدائق فاكهة يزرعها الأهالي في مناطق سانت كاترين ووادي فيران، وتؤكد أن الفواكه والخضروات من أبرز الأنشطة الزراعية في هذه المنطقة، إلى جانب ما تتميز به البيئة الجبلية من نباتات برية نادرة.

ويقول الشيخ أحمد صالح، الملقب بـ«حكيم كاترين»، إن والفستق والتين والتوت البري من الثمار التي يعرفها أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الزراعات تعتمد على أساليب تقليدية، وتستفيد من طبيعة المناخ الجبلي ومصادر المياه المتاحة، وهو ما يمنحها طابعًا محليًا مميزًا.

ويضيف أن موسم الفاكهة لا يمثل مجرد فترة للحصاد، وإنما فرصة لتعريف الزائر بجانب مختلف من حياة سانت كاترين؛ فالسائح الذي يأتي لمشاهدة الجبال أو زيارة المواقع الدينية يمكنه أيضًا أن يكتشف المنتجات الزراعية المحلية ويتعرف إلى طرق زراعتها وحصادها وحفظها.

ومن جانبه، يوضح الشيخ حميد أبو غلبة أن أبناء البادية يزرعون أشجار اللوز في بعض المزارع والحدائق المنزلية، مستفيدين من طبيعة المناخ في سانت كاترين، لافتًا إلى أهمية التوسع المدروس في زراعة المحاصيل التي تتلاءم مع البيئة الجبلية، باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن أن يدعم الأسر البدوية ويعزز فرص السياحة الزراعية والبيئية.

ويشير إلى أن تجربة زراعة الفاكهة في سانت كاترين تستحق مزيدًا من الاهتمام، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات المحلية والتجارب السياحية التي تجمع بين الطبيعة والطعام والتراث، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الزراعات لا يجب أن ينفصل عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والخصوصية البيئية للمنطقة.

وفي وديان الأربعين والتلعة ووادي جبال ووادي الزواتين، تظهر صورة أخرى لسانت كاترين؛ أشجار مثمرة متناثرة بين الصخور، ومزارع صغيرة، وعيون وآبار، ومسارات جبلية يقصدها محبو الطبيعة والمغامرة.

ويقول الشاب صالح عوض، الدليل البدوي والمصور الفوتوغرافي، إن هذه الوديان تحمل الكثير من الخيرات الطبيعية، ومنها اللوز والتين والفستق والتوت البري والزعرور، مشيرًا إلى أن بعض الزائرين يحرصون على التعرف إلى هذه المنتجات وتذوق ثمارها خلال رحلاتهم داخل الوديان.

وتكتسب هذه التجربة أهمية أكبر مع الاتجاه إلى تنويع المنتج السياحي في سانت كاترين؛ فالمدينة لا تعتمد فقط على السياحة الدينية وتسلق الجبال والسفاري، وإنما تمتلك مقومات للسياحة البيئية والثقافية والريفية، بما في ذلك التعرف إلى حياة سكان الجبال ومنتجاتهم وعاداتهم الزراعية.

وتضم محمية سانت كاترين ثروة نباتية نادرة، إذ تشير بيانات وزارة البيئة إلى وجود نحو 472 نوعًا من النباتات، بينها أنواع متوطنة ونباتات طبية وعطرية، وهو ما يعكس التنوع البيولوجي الاستثنائي للمنطقة ويؤكد ضرورة أن تتم أي توسعات زراعية أو سياحية في إطار يحافظ على طبيعتها الحساسة.

ومن هنا تأتي المقارنة التي يطرحها أبناء سانت كاترين بين مدينتهم وبعض المناطق الجبلية في لبنان؛ ليس باعتبار أن سانت كاترين نسخة من لبنان، وإنما من حيث تشابه بعض الملامح المناخية والجبلية التي تسمح بنمو عدد من الأشجار المثمرة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام تطوير نموذج محلي للسياحة الزراعية يعتمد على خصوصية المكان بدلًا من تقليد تجارب أخرى.

ومع اقتراب سانت كاترين من مرحلة جديدة من التطوير ضمن مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، تبدو زراعة الفاكهة المحلية أحد المكونات التي يمكن البناء عليها في تقديم تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين قدسية المكان، وروعة الجبال، والتراث البدوي، والمنتجات الزراعية المحلية. ويؤكد التصور الرسمي للمشروع أهمية الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمنطقة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء.

وهكذا، في قلب سيناء الصخرية، تقدم سانت كاترين مفارقة جميلة: جبال شاهقة ووديان جافة ظاهريًا، وفي أحضانها أشجار مثمرة تحمل اللوز والتين والتفاح والمشمش والتوت؛ ثمار تنضج في بيئة جبلية استثنائية، ويمكن أن تتحول، إذا جرى تطويرها وحمايتها بصورة علمية، إلى جزء من هوية «أرض التجلي» السياحية والاقتصادية.

فسانت كاترين ليست فقط مدينة للقمم المقدسة والرحلات الجبلية؛ إنها أيضًا مدينة للثمار التي تنضج على ارتفاعات عالية، ولحكايات الزراعة التي يحفظها أبناء الجبال جيلاً بعد جيل.