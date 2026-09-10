تامر نبيل يحصد جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية 2026

حصد الفنان تامر نبيل جائزة التميز والإبداع عن دوره في مسلسل حكاية نرجس، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية لعام 2026، تقديرًا لأدائه اللافت لشخصية سعد الانتهازية والمتلاعبة بكل من حوله، في الدراما الاجتماعية التي عُرضت خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2026، وشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي، من إخراج سامح علاء وتأليف عمار صبري.



ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة فنية استطاع خلالها تامر نبيل أن يثبت قدرته على تقديم شخصيات متنوعة ومعقدة، متنقلًا بسلاسة بين الأنماط الدرامية المختلفة، مع حفاظه على حضور خاص وأداء يلفت انتباه الجمهور والنقاد على حد سواء.



على مدار مسيرته الفنية المتنامية، نجح الفنان تامر نبيل في ترسيخ اسمه لدى الجمهور من خلال باقة متنوعة ومؤثرة من الأدوار في السينما والتلفزيون والإذاعة، مستندًا إلى حضور قوي وعمق فني جعلاه واحدًا من الممثلين الذين يحظون بثقة عدد من أبرز المخرجين، من بينهم مروان حامد، والسدير مسعود، وكريم الشناوي، وغيرهم.



وفي الدراما التلفزيونية، قدم نبيل أداءات لافتة عبر أنواع وقضايا مختلفة، كان أحدثها، بجانب حكاية نرجس، مشاركته في موسم رمضان 2026 من خلال المسلسل الكوميدي هي كيميا، إلى جانب دياب ومصطفى غريب، حيث جسد شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة. كما جذب الأنظار في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل الإثارة منتهي الصلاحية أمام محمد فراج، متناولًا الآثار المدمرة لإدمان القمار الإلكتروني.



وتتجلى مرونة تامر نبيل الفنية في تنوع الشخصيات التي قدمها، بداية من مسلسل الجريمة والتشويق موعد مع الماضي، أحد أعمال نتفليكس الأصلية، مع آسر ياسين، مرورًا بمسلسل منعطف خطر أمام باسل خياط، والجزء الثاني من ليه لأ؟ بطولة منة شلبي، وصولًا إلى مشاركاته في أعمال بارزة مثل الاختيار 2: رجال الظل، وخلي بالك من زيزي، وقابيل، وشقة 6، والجماعة، ليؤكد في كل تجربة قدرته على تجسيد الشخصيات المركبة وتقديم طبقات درامية ثرية.



وعلى الشاشة الكبيرة، سجل نبيل حضورًا لافتًا من خلال تجسيده لشخصية الموسيقار الراحل محمد القصبجي في فيلم السيرة الذاتية الست، تحت قيادة المخرج مروان حامد، في رابع تعاون يجمعهما بعد كيرة والجن وتراب الماس والأصليين.



كما شارك في فيلم المشروع إكس للمخرج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، إلى جانب فيلم ضي: سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، الذي شهد عرضه العالمي الأول كفيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، قبل مشاركته في مهرجان برلين السينمائي.