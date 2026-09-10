علي محمود يوضح حقيقة لقطة عموتة.. ماذا قال؟

علق علي محمود لاعب النادي الأهلي، على لقطة خروجه من مباراة المقاولون بالأمس، والتي جمعته بالمدير الفني الحسين عموتة والتي ظهر خلالها غاضبا.

وكتب علي محمود لاعب الأهلي عبر ستوري انستجرام: “موضوع الكابتن حسين عموتة يا جماعة غير اللي الناس بتحكي فيه خالص. الحقيقة لما خرجت من الملعب كنت زعلان ومضايق. وكان نفسي أكمل واساعد زمايلي علشان نكسب”.

وتابع: “الراجل لاحظ عليا الزعل بزياده.. فحب يعاتبني بحماس شوية على أساس كلنا أسرة واحدة. وفي نفس الوقت الأجواء كانت مشدودة وكان نفسنا نكسب. وكل اللي قاله. لازم كلنا نفكر في الفريق. منفكرش في نفسينا.. وقالها بطريقة حماسية. زي أب بيوجه ابنه بزيادة. والموضوع انتهى في لحظتها وخلاص”.

وأضاف: “وبصراحة الراجل محترم جدًا. ومحستش أبدًا أنه بيتجاوز أو يقلل من أي حد. لكن للأسف الناس أخدت بالشكل. ومتعرفش الحقيقة. للي ميعرفش. الراجل ده محترم جدًا”.