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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور لغضب عموتة.. مشاهد من مباراة الأهلي ضد المقاولون في الدوري

زيزو
زيزو
عبدالله هشام

تعادل فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب أمس، الأربعاء، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز إسلام جابر هدف التقدم للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم أدرك أحمد سيد زيزو التعادل للأهلي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة الأهلي ضد المقاولون عدد من المشاهد المثيرة خصوصا من جانب الجهاز الفني للمارد الأحمر وهو ما لفت أنظار الجماهير.

مشاهد من مباراة الأهلي والمقاولون 

خطأ محمد هاني وركلة جزاء المقاولون 

حمل الجمهور، محمد هاني الظهير الأيمن للفريق مسؤولية السقوط في فخ التعادل أمام المقاولون بسبب تدخله العنيف والغير مدروس داخل منطقة الجزاء على قدم عمر كمال عبدالواحد.

وتسبب محمد هاني في احتساب ركلة جزاء وبالتالي استقبال الأهلي لأول الأهداف مما صعب مهمة الفوز على ذئاب الجبل.

إنذار لوائل جمعة 

شهدت المباراة حصول وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية.

إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم 

تعرض ثنائي خط دفاع النادي الأهلي للإصابة على ملعب المقاولون خلال المباراة الماضية وخرج عمرو الجزار بعد الاصابة مباشرة.

لكن ياسر ابراهيم تعرض للاصابه في الدقائق الأخيرة بعدما أنهى الحسين عموته تغييراته ليكمل المدافع الدقائق الأخيرة بمعاناه في قدمه.

مهارة بن شرقي وحيلة زيزو 

نجح أشرف بنشرقي في انقاذ الأهلي من الخروج بخسارة من الجبل الأخضر بعدما حصل على ركلة جزاء من مجهود فردي في احدى الكرات داخل منطقة الجزاء وأجبر المدافع على عمل تكلينج ضده.

فيما نجح زيزو في ترجمة الفرصة لهدف بعد تسديدة مميزة على الارض في شباك حارس المقاولون وهي طريقة غير معتادة للاعب في تنفيذ ركلات الجزاء.

مشادة الحسين عموتة وعلى محمود

دخل الحسين عموته المدير الفني للأهلي في مشادة قوية مع علي محمود بعد خروجه من ملعب المباراة بسبب طريقة تسليم اللاعب على المدرب 

واستشاط المدرب غضبا بعد سلام بارد من اللاعب بعد خروجه من ملعب المباراة مما أدى لدفع اللاعب والحديث بطريقة أظهرت الغضب.

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