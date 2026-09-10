وزير التعليم : غلق أكبر منافذ لتحصيل العملة الاجنبية داخل المدارس الدولية

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد قمنا بتعديل اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية بعد أن كانت مرتبطة بقيام ولي الأمر بدفع مبالغ بالدولار ما يقرب 10 مليون دولار مقابل الحصول على ختم احدى جهات الاعتماد الأجنبية .

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه تم غلق أكبر منافذ لتحصيل العملة الاجنبية داخل المدارس الدولية بعد أن أصبح ولي الأمر غير ملزم بسداد اي رسوم بالدولار للحصول على ختم تلك المؤسسة وقصرها على الوزارة فقط ، وأصبح اعتماد الوزارة كافيا للالتحاق بالجامعات المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية الدولار في مصر.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بالنسبة لمناهج البكالوريا ، فقد تم الانتهاء من تأليف و تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية بعدد 11 مادة دراسية للصف الثاني الثانوي بدون أي تكلفة مالية ، وهذه المواد هي : اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - اللغة الفرنسية - إدارة الاعمال - المحاسبة - البرمجة والذكاء الاصطناعي - اللغة الإنجليزية - علم النفس

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم اعتماد منهج اللغة العربية بالبكالوريا المصرية من الازهر الشريف ، وتم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، كما انه تم اعتماد مناهج البكالوريا المصرية وفقا لنظام البكالوريا الدولية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني ، وتم تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني ، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية المصرية المطورة، مؤكدا أنه تم تطوير المناهج الدراسية كخطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمفكرين، أنه تم تطوير 94 منهج للتعليم العام ومنها: اللغة العربية للصفوف من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية للصفوف من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي، والرياضيات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، أنه تم التعاون مع الجانب الياباني وتطوير مناهج العلوم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.



وأضاف الوزير أنه تم تطوير مادة التربية الدينية (الاسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والدراسات الاجتماعية: للصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثالث الإعدادي، وبالنسبة مرحلة رياض الأطفال، تم إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس منظمات مصرية ومكتبة "الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف.



وقال وزير التربية والتعليم، أنه تم تطوير المناهج مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية، وبدون تكلفة مالية على الوزارة، بالإضافة أنه تم تطوير عدد 160 منهج دراسي عام 2026-2027 بما فيهم مناهج البكالوريا المصرية