شوبير يشيد بالزمالك ويكشف كلمة السر: المهدي سليمان «شايل الفريق شيل»

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالبداية القوية لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري، رغم رحيل عدد من أبرز لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الزمالك بقى مركز تاني، والله الزمالك ده بطل، قسمًا بالله العلي العظيم تلاتة بطل، ده مشي من عنده حسام عبد المجيد والأخ بيزيرا اللي محدش عارف مسلسله هيخلص على إيه.. ده لا في فلوس ومشى 2 لاعيبة، ومشي السنة اللي فاتت ناصر ماهر وكمان سيف الجزيري أهوه الزمالك كان بيتعكز عليه شوية، ومع ذلك والله ماشي كويس، بيحاول بقدر الإمكان يعني”.

وتابع: “فحاجة عجيبة يعني، حاجة الواحد الحقيقة بيستغربلها جدًا، آه في بخت وتوفيق وفي المهدي سليمان اللي حتى هذه اللحظة هو أحسن حارس مرمى في الدوري المصري دون شك ودون منافسة مع أحد بعد 4 جولات من بطولة الدوري، لإنه بيجيله اختبارات كتيرة جدًا وهو ماشي في الـ 39 أو 40 بس هو مموت نفسه ومحافظ على مركزه في المنتخب والزمالك”.

وأضاف: “لن أكون مبالغ لو قولت أن المهدي أحسن لاعب حتى هذه اللحظة، هو اللي شايل الزمالك شيل، بمنتهى الأمانة والوضوح”.