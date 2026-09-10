المنوفية: أعمال خدمية مكثفة بقرى سرسموس وكفر سرسموس وكفر الأكرم

شهدت قريتا سرسموس وكفر سرسموس بمركز الشهداء تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والتجميلية،شملت صيانة الإنارة العامة، ورفع المخلفات، وتسوية وتمهيد الشوارع، إلى جانب تحرير محاضر للمخلفات بالمخابز خلال مرور مفاجئ بالقرى.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، تواصل مبادرة «يوم في قريتنا» فعالياتها بقرى المحافظة، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والميدانية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة ورفع كفاءة الطرق والإنارة.

وامتدت فعاليات المبادرة لقرية كفر الأكرم التابعة للوحدة المحلية لمصطاي، بمركز قويسنا حيث تم رفع 40 طنً من نواتج تطهير الترع من جانبي ترعة قويسنا، بداية من كوبري كفر الأكرم وفي اتجاه عزبة أبو هشلة، وأمام المنازل داخل الكتلة السكنية ، فضلا عن إصلاح وتسويه طريق عزبة الشوني وكذا الطرق الرئيسية بالقرية إلي جانب صيانة خط الإنارة العامة بطريق ترعة قويسنا ، وطريق عزبة الشوني لتحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن مبادرة «يوم في قريتنا» تمثل أحد محاور العمل الميداني للوصول إلى المواطنين داخل قراهم والوقوف على احتياجاتهم بصورة مباشرة، موجهاً باستمرار تكثيف الأعمال الخدمية والرقابية، وسرعة التعامل مع الملاحظات ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى رضا المواطنين.