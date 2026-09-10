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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعا بمسؤولي قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة  ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس علاء رشاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي ونسب التنفيذ بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهم التحديات والمعوقات وسبل تذليلها لتسريع معدلات الأداء ، وتم متابعة  الموقف التنفيذي لعدد من  المشروعات ومنها محطة معالجة كفر ربيع ، وإزالة الحديد والمنجنيز بطوخ طنبشا وفيشا الكبرى وجريس وغيرها ، إلى جانب  مناقشة موقف نهو أعمال توسعات محطة الغورى ببركة السبع ، وكذا مشروعات شبكات المياه بنواحي بركة السبع وقويسنا  والباجور، موجهاً بالمتابعة الميدانية وتكثيف الأعمال بالمشروعات المستهدفة  لدخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كما تضمن الإجتماع ، متابعة  مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى  المتبقية  بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى أشمون والشهداء ، ومنها مشروعات صرف صحى دراجيل وشمياطس وكفر السادات ، وأشار رئيس شركة المياه أنه تم البدء في فتح ملفات خدمة العملاء لتلقي طلبات أهالي قريتي كفر قورص وساقية أبو شعرة للاستفادة من خدمات الصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يمثل خطوة جديدة نحو تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى المستفيدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن مشروعات البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من أهم ملفات منظومة العمل خلال الفترة القادمة باعتبارها من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي ، مشيراً إلى سعيه الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بشتي القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية اجتماع حياة كريمة

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