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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الحالة العامة للمدارس ، مؤكدة أنه تم رفع كفاءة وتحسين البيئة التعليمية ، وتنفيذ اعمال دهان وتجديد الفصول الدراسية بمختلف المدارس بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى جاهزية المدارس ، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%

وقال وزير التربية والتعليم : أنه تم دعم المدارس بالتجهيزات والاثاث المدرسي ، مشيرا الى التوسع في توفير الديسكات للمدارس بإجمالي يصل إلى 500 ألف ديسك سنويا ، بما يدعم استيعاب اعداد الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ان التوسع مستمر في انشاء المدارس الجديدة بمختلف المحافظات بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية ، ومواجهة الزيادة في اعداد الطلاب مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

جدير بالذكر أنه بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة هو السبت 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي محافظات  "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية”، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، بينما تبدأ الدراسة الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس.

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027، مؤكدة ما يلي:

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبجميع النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

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