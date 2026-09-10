سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه على قناة مودرن، تفاصيل جديدة بشأن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقاله إلى الأهلي أو بيراميدز.

وقال أمير هشام إن أحمد فتوح أكد له بشكل واضح عدم وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي أو بيراميدز معه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عقده مع الزمالك لا يزال ساريًا.

ونقل أمير هشام تصريحات فتوح، قائلًا: «والله العظيم ما حد في الأهلي أو بيراميدز كلمني، ومش عارف إزاي هيكلموا حد ولسه العقد ساري».

وأضاف فتوح، بحسب ما نقله أمير هشام: «وفي حالة تلقي أي عروض من الأهلي وبيراميدز، سأنتظر تقدير الزمالك أولًا لكابتن الفريق».

وتأتي تصريحات أحمد فتوح في ظل الحديث عن مستقبله مع الزمالك، خاصة بعد كشفه مؤخرًا عن تلقيه عرضين رسميين للاحتراف، أحدهما من تركيا بقيمة مليون دولار لصالح النادي، والآخر من ليبيا تتراوح قيمته بين 600 و700 ألف دولار.

ويؤكد موقف فتوح، وفقًا لتصريحات أمير هشام، أن الأولوية بالنسبة له حال تلقي أي عرض محلي ستكون معرفة موقف الزمالك وتقديره للاعب باعتباره أحد كباتن الفريق.