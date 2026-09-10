ترامب: حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي.. واتفاق نووي بنسبة 99.9%

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب الدائرة مع إيران ستنتهي «مباشرة بعد» انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، معتبرًا أن طهران لن تكون قادرة على مواصلة الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تفرضها واشنطن.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، إن إيران تسعى للتأثير على الانتخابات الأمريكية، محذرًا من أن حصولها على سلاح نووي سيمثل خطرًا كبيرًا على العالم، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك مثل هذه القدرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية خلال الأيام الأخيرة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن بالفعل تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، في أعقاب هجمات صاروخية نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني واستهدفت سفنًا حربية أمريكية.

وفي المقابل، أعلنت إيران استهداف عدد من السفن بالقرب من مضيق هرمز، كما أطلقت صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، في أحدث جولة من التصعيد المتبادل الذي أعاد التوتر العسكري إلى مستويات مرتفعة بعد فترة من الهدوء النسبي.

وعن المسار الدبلوماسي، قال ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي باحتمال يصل إلى 99.9%، لكنه أوضح أن الاتفاق المرتقب لن يقتصر على الملف النووي، بل سيشمل «الكثير من الأمور الأخرى» التي ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لتجارة النفط العالمية.

وأدت المواجهة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مع تراجع حركة شحنات النفط عبر المضيق بصورة حادة.

ويربط ترامب إنهاء الحرب بمرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، بينما تشير التطورات الميدانية إلى استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، بما يجعل أي تسوية سياسية مرتبطة بمدى قدرة الطرفين على احتواء المواجهة والتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن الملف النووي وأمن الملاحة والطاقة في المنطقة.