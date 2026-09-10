نرمين الفقي تخطف الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية

شاركت النجمة نرمين الفقي، جمهورها عبر حسابها الرسمى إنستجرام، مجموعه من صورها خلال مهرجان الفضائيات العربية التي أقيمت مساء اليوم في أحد الفنادق الكبري.

وتألقت نرمين الفقى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية جمبسوت باللون الابيض مكشوف الاكتاف و مكشوف البطن.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.