قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح
البيت الأبيض: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
جيش الاحتلال: صفارات الإنذار شمال إسرائيل أُطلقت نتيجة رصد خاطئ
خروج عربة عن القضبان.. الصور الأولى لانقلاب جرار قطار بين قرية البليدة والعياط بالجيزة
تحيا مصر.. والد محمد الدرة يعلق على إدراج صورة نجله بالمناهج المصرية
عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-9-2026
حبس وغرامة كبيرة.. كيف يحمي القانون الأشجار من القطع والحرق؟
مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة
إعلام إيراني: سقوط مقذوفات على مناطق عدة في سيريك جنوب إيران
المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة رمسيس الجديدة بحضور وزيرة التنمية المحلية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تخرج دفعة عام ٢٠٢٦ من مدرسة رمسيس الجديدة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، وتكريم المتفوقين، بحضور معالي الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الطائفة الإنجيلية وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية.

حضر الاحتفال اللواء محمد الألفي، من الأمن الوطني، والقس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس اميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس مجلس المؤسيات التعليمية وعضو مجلس النواب المصري، والأستاذ عاصم سمير، مدير الإدارة التعليمية، والأستاذة اخلاص محمد، نائبة مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذة هالة توما، مديرة المدرسة.

كما شارك بالحضور عدد كبير من نخبة المجتمع المصري إلى جانب أعضاء مجلس المؤسسات التعليمية، ومديري المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من قسوس سنودس النيل الإنجيلي.

وفي كلمته خلال الاحتفال، هنّأ الدكتور القس أندريه زكي الخريجين بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن التخرج ليس مجرد نهاية لمرحلة دراسية، وإنما بداية لرحلة جديدة في عالم سريع التغير، يحتاج إلى قدرات ومهارات تتجاوز مجرد امتلاك المعرفة.

وأضاف: "أنتم جيل يمتلك وصولًا إلى معرفة لم يمتلكها أي جيل قبلكم. لكن الوصول إلى المعرفة وحده لا يصنع إنسانًا ناجحًا"، مؤكدًا أن الفضول، والاستعداد للتعلم من جديد، والمرونة في مواجهة التغير، تمثل عناصر أساسية للنجاح في المستقبل.

ودعا الخريجين إلى عدم الخوف من الفشل، وعدم جعل المنافسة هدفًا في حد ذاتها، قائلًا: "قارنوا أنفسكم بأنفسكم: هل أصبحتم اليوم أكثر وعيًا من الأمس؟ أكثر نضجًا؟ أكثر قدرة على تحمل المسؤولية؟ أكثر إنسانية؟"

واختتم الدكتور القس أندريه زكي كلمته برسالة إلى الخريجين قائلًا: "اذهبوا الآن، واكتبوا قصتكم بأنفسكم. وتعلموا دائمًا، وكونوا دائمًا مستعدين للبداية التالية."

ومن جانبها، أكدت معالي الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أهمية التعليم في بناء الإنسان وتأهيل الأجيال الجديدة للمشاركة في مسيرة التنمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في إعداد الطلاب بالعلم والمعرفة والقيم.

وأشارت إلى أن خريجي اليوم يمثلون طاقة وطنية مهمة، داعية إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من علم ومهارات في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

كما هنّأ القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن النجاح أمر جماعي وبداية جديدة تحمل مسؤوليات وفرصًا أكبر، داعيًا الخريجين إلى ربط حياتهم بهدف، لمواصلة رحلتهم في التفوق بجهد وإصرار.

وأوضح الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أهمية بناء الجسور، ورفض الأمور التي تعوق التواصل، والبحث عن الكرامة، مؤكدًا أن رسالة الخريجين يجب أن تكون بناء السلام، وأن يكون طريقهم هو العيش المشترك والسلام والإنسانية.

كما شدد الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، على أن فرحتنا كبيرة اليوم بتخرج دفعة جديدة من مدارسنا، داعيًا الخريجين إلى فعل الخير، وأن يكونوا نافعين، وأن يتركوا أثرًا طيبًا، وأن يستخدموا الذكاء الاصطناعي بضمير ومن أجل الخبر.

من جانبه، أوضح الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، أن التخرج يمثل لحظة فاصلة تعلن بداية رسالة جديدة، داعيًا الخريجين إلى الحفاظ على أن يكون العلم في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن، مؤكدًا: "نريد تعليم يبني عقل مستنير وضمير حي وطني مخلص".

وأضاف: "أنتم قيمة مضافة إلى وطننا الغالي. انفتحوا ونافسوا العالم وحافظوا على جذوركم ووطنيتكم واتركوا أثرًا في كل مكان تصلوا إليه".

وفي كلمتها، أعربت الأستاذة هالة توما، مديرة المدرسة، عن اعتزازها بخريجي دفعة ٢٠٢٦، مؤكدة أن يوم التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء، وداعية الخريجين إلى أن يتركوا أثرًا حقيقيًّا في قلوب الناس والمجتمع.

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين والمتفوقين، وتهنئتهم وأسرهم، وسط أجواء احتفالية تخللتها فقرات موسيقية وكلمات تقدير لهيئة التدريس وأولياء الأمور، تأكيدًا على الدور المستمر لمدرسة رمسيس الجديدة في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين العلم والقيم، وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي

الحسين عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي في يناير | خاص

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

ميلادك رحمة.. محافظ بني سويف يشهد احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي

تموين بني سويف

تموين بني سويف: وقف نشاط 23 منشأة وضبط 135 كجم أغذية منتهية الصلاحية

صحة الغربية

1869 مواطنًا تلقوا الرعاية الطبية.. محافظ الغربية يؤكد استمرار القوافل المجانية

بالصور

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان وحسام حسن

بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن
بعد أنباء عن خبر طلاقهم.. صور جمعت بين دان و حسام حسن

من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

الروبوتات
الروبوتات
الروبوتات

أسعار كيا سيراتو موديل 2005 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005
كيا سيراتو موديل 2005

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد