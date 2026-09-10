جيش الاحتلال: صفارات الإنذار شمال إسرائيل أُطلقت نتيجة رصد خاطئ

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في عدد من المناطق شمال إسرائيل، فجر الخميس، أُطلقت نتيجة رصد خاطئ، بعدما جرى الاشتباه في تسلل هدف جوي معادٍ إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وكان الجيش قد أفاد في وقت سابق برصد احتمال تسلل طائرة معادية، ما دفع إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق شمال البلاد، قبل أن تتضح لاحقًا عدم وجود تهديد جوي فعلي.

ويأتي الحادث في ظل حالة تأهب متواصلة في شمال إسرائيل، على خلفية التوترات الأمنية على الحدود مع لبنان، وتكرار حوادث رصد طائرات مسيرة وأهداف جوية خلال الفترة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن تفاصيل حادثة الإنذار الأخيرة لا تزال قيد المراجعة، قبل أن يوضح أن تفعيل الصفارات جاء نتيجة تشخيص أو رصد خاطئ. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث.

وتعكس هذه الواقعة استمرار حالة الاستنفار في المناطق الشمالية، حيث تتعامل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية مع أي مؤشرات على وجود أهداف جوية باعتبارها تهديدًا محتملًا، قبل التحقق من طبيعتها.