إعلام إيراني: سقوط مقذوفات على مناطق عدة في سيريك جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مقذوفات على عدة مناطق في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة هذه المقذوفات أو الجهة التي أطلقتها.

وتقع سيريك على ساحل خليج عُمان، في منطقة استراتيجية بالقرب من مضيق هرمز، ما يجعلها ذات أهمية عسكرية واقتصادية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات رسمية مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء سقوط المقذوفات.

وكانت سيريك قد شهدت في وقت سابق حوادث مماثلة، بينها سقوط مقذوف بالقرب من رصيف بحري، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية وأكدته وكالة رويترز.

وتأتي التطورات الجديدة في وقت تشهد فيه مناطق جنوب إيران تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وما صاحبها من استهداف مواقع ومنشآت في مناطق ساحلية واستراتيجية.

ولا تزال ملابسات سقوط المقذوفات في سيريك غير واضحة، فيما يترقب صدور بيانات رسمية إيرانية لتحديد طبيعة الحادث والجهة المسؤولة عنه.