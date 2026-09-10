وليد الفراج يعلن عودته إلى الشاشة بعد غياب قصير

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج عودته مجددًا إلى الظهور على الشاشة وتقديم برنامجه الرياضي، بعد فترة غياب قصيرة عن المشهد الإعلامي، شهدت انتشار العديد من التكهنات بشأن أسباب ابتعاده عن تقديم الحلقات الأخيرة.

وكشف وليد الفراج عن عودته رسميًا من خلال تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، أكد خلالها استئناف تقديم برنامجه المباشر، بالتزامن مع الاستعداد لتغطية عدد من المنافسات والأحداث الكروية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

عودة وليد الفراج إلى روتانا سبورت

وكان الفراج قد غاب عن شاشة «روتانا خليجية» منذ يوم الجمعة الماضي، رغم كونه المقدم الرئيسي لبرنامج «روتانا سبورت مع وليد»، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وتداولت بعض الأنباء خلال الأيام الماضية أنباء عن تعرض الإعلامي السعودي للإيقاف ومنعه من الظهور على الشاشة، إلى جانب الحديث عن إحالته للتحقيق على خلفية ما قيل إنها تجاوزات إعلامية تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.

حقيقة إيقاف الإعلامي السعودي

ولم يقدم وليد الفراج في إعلانه عن العودة تفاصيل موسعة بشأن أسباب غيابه خلال الفترة الماضية، إلا أن تأكيده استئناف برنامجه يضع حدًا للتكهنات التي انتشرت حول مستقبله الإعلامي، خاصة في ظل ارتباط اسمه بأحد أبرز البرامج الرياضية على الساحة السعودية.

وتحظى برامج وليد الفراج بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تناوله المستمر لأبرز القضايا والأحداث الرياضية، إلى جانب استضافة عدد من نجوم كرة القدم والمسؤولين والمحللين.

وكان وليد الفراج قد انتقل إلى العمل عبر شاشة قنوات «روتانا» خلال الموسم الحالي، بعدما خاض تجربة إعلامية بارزة في الموسم الماضي من خلال تقديم برنامج «أكشن مع وليد» عبر قناة «إم بي سي أكشن».

وتأتي عودة الفراج في توقيت يشهد زخمًا كبيرًا على مستوى المنافسات الكروية، وهو ما يمهد لاستئناف حلقات برنامجه ومتابعة أبرز الملفات الرياضية مع المشاهدين.



