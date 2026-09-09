شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم «إيه الجمال ده»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إضافة إلى جميع المنصات الرقمية والموسيقية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحققت الأغنية نسبة مشاهدة واستماع مرتفعة ورواجاً واسعاً فور طرحها، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي شاهيناز

أغنية "إيه الجمال ده" هي إحدى أغنيات ميني ألبومها الجديد "عايشة مع إحساسي"، وهي من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج الكليب ميدو بارون، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله.



يقول كلمات أغنية إيه الجمال ده

إيه الجمال ده يا لهوي بالي

من نظرة واحدة شغلني بالي

يدوب لقاني بعينيه نداني

خطفني والدنيا أهي شاهدة

كان قلبي ماله هيلقى وعده

كان في حاله مش فارق عنده

أول ما لمحته وبرمشه جرحه

لقيته بيروح له لوحده

يا حبيبي أصل أنت عاجبني

كده يرضيك قلبي تعبني

تشغلني ليه كده وتسيبني

الشوق يدوب كده في

أنا شوقي قاد قلبي حريقة

مية دقة وأكتر في دقيقة

دي مش معاملة ولا طريقة

ما تحن يا حبيبي عليا



يُذكر أن احدث أعمال الفنانة شاهيناز كان أغنية "الليلة شهيصة"، وتستكمل بها سلسلة من النجاحات التي قدمتها مؤخراً، من أبرزها دويتو "لو ناسيين أفكركوا" مع الفنان محمد رمضان، وتتر مسلسل بنات همام أغنية "على المكشوف"، إلى جانب مجموعة من الأغنيات المتنوعة مثل: سوا، ماما، حباني، برد يناير، الجواز، علمني الشقاوة، كده فل، مصرية، دندنة، وقلبي بيدلع. وعلى الصعيد المسرحي، شاركت مؤخراً في بطولة المسرحية الكوميدية "البيت بيتنا" بالتعاون مع الفنان وائل علاء.

