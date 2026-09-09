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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
عمرو مصطفى

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي عمرو الجزار وياسر إبراهيم خلال مباراة الفريق الأخيرة.

 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم

 

وقال أحمد جاب الله إن إصابة عمرو الجزار عبارة عن التواء في الركبة، بينما تعرض ياسر إبراهيم لالتواء في الكاحل .

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان للفحوصات الطبية اللازمة خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد مدى الإصابة ومدة الغياب، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب لكل لاعب.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الأهلي يسقط في فخ التعادل مع المقاولون العرب 

 

وتقدم فريق ذئاب الجبل عن طريق اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ، فيما تعادل لفريق الأهلي أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو أرضية على يسار حارس المقاولون العرب محمد فوزي إلى داخل الشباك.

وشهد اللقاء تسجيل منصف بقرار هدفاً للأهلي لكن الحكم الغاه بداعي التسلل على منصف بقرار.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.
 


عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

 

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على دكة البدلاء:

ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

أحمد جاب الله طبيب الأهلي عمرو الجزار ياسر إبراهيم الأهلي

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