هل بنت كائنات فضائية الأهرامات؟.. زاهي حواس يكشف حقيقة بردية الفاتيكان

حسم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، الجدل المثار حول ما يُتداول بشأن وجود بردية محفوظة في متحف الفاتيكان، تزعم أن أشخاصًا جاءوا من الفضاء إلى مصر وساهموا في بناء الأهرامات، مؤكدًا أن هذه الرواية لا أساس لها من 549074، وأنه لا توجد أي بردية بهذا الوصف داخل متحف الفاتيكان.

بردية حقيقية تتضمن معلومات

وقال زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن أي بردية حقيقية تتضمن معلومات بهذا الحجم والأهمية كانت ستخضع للدراسة والنشر في الأوساط العلمية المتخصصة، موضحًا: «أنا كأثري كل متحف من المتاحف عارف فيه إيه، لا يوجد في الفاتيكان أي بردية إطلاقًا نهائي».

وأضاف أن القصة المتداولة بشأن هذه البردية تعود إلى شخص مصري إيطالي، وصفه بأنه «ساحر»، أراد إثارة حالة من الجدل، موضحًا أنه استعان بشخص يجيد الكتابة بالهيروغليفية وطلب منه كتابة نص يتضمن هذه المزاعم، ثم جرى الترويج له باعتباره بردية أثرية حقيقية.

وأشار حواس إلى أن البعض يستند في الترويج لهذه الرواية إلى كتب تتحدث عن تلك المزاعم، إلا أنها ليست مراجع علمية معترفًا بها، قائلًا: «الكتب دي، قلت له دكتور وسيم، كتب مش مكانها العلم، ولا معترف بيها ككتب أو مرجع علمي، ولا حد بص لها ولا تقرأ».

بردية في الفاتيكان تتحدث عن قدوم كائنات فضائية

وتابع عالم الآثار: «أنا دايمًا بقول إن هذه الكتب وهذه الخرافات مكانها جنب الكاشير كده في الزبالة بتاعت التاريخ بقى، لا يمكن يعترف بيها»، مؤكدًا أن الحديث عن وجود بردية في الفاتيكان تتحدث عن قدوم كائنات من الفضاء وبنائها للأهرامات «لا وجود له».

زاهي حواس عن المومياوات: كل شيء موثق بالأشعة المقطعية

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور زاهي حواس إلى ما يثار بشأن وجود أشياء غريبة أو «مزروعة» داخل المومياوات الملكية المصرية، مؤكدًا أن المومياوات خضعت لدراسات علمية دقيقة ضمن المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية.

وأوضح أن المومياوات الملكية تمت دراستها من خلال الدكتورة سحر سليم والدكتور أشرف سليم، إلى جانب متخصصين في تحليل الـDNA، مؤكدًا أن الفحوص العلمية كشفت كل التفاصيل المتعلقة بالمومياوات.

وقال حواس: «لما بتحط مومياء تحت جهاز الأشعة المقطعية بياخد ألف صورة، بيبين لك كل كبيرة وصغيرة في المومياء»، موضحًا أن ما يظهر من مواد ذهبية داخل المومياوات يرتبط بالتمائم الذهبية التي عُثر عليها بداخلها.

وشدد على أنه لم يتم العثور على أي دليل يؤكد وجود أشياء «مزروعة» داخل المومياوات، قائلًا: «وجود حاجة مزروعة أو بتاع، ما حصلش خالص أبدًا، لأن إحنا وكل صور الأشعة موجودة».

وأشار إلى أن نتائج الدراسات والفحوص الخاصة بالمومياوات الملكية موثقة في كتاب Scanning the Pharaohs، الذي شارك في تأليفه مع الدكتورة سحر سليم، ويضم تفاصيل الدراسات العلمية التي أجريت على المومياوات.

واختتم زاهي حواس حديثه بالتأكيد على عدم وجود أي دليل علمي يدعم الادعاءات المتداولة بشأن وجود أجسام أو أشياء غريبة مزروعة داخل المومياوات الملكية.