الحرب تشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز 100 دولار وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز

قفزت أسعار النفط العالمية فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتجدد الهجمات على ناقلات النفط والسفن في منطقة الخليج، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.5% إلى 101.32 دولار للبرميل، بعدما سجلت مستوى مرتفعًا عند 101.55 دولار، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى 96.48 دولار للبرميل، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.

وجاءت القفزة في أسعار النفط بعد تصاعد الهجمات المرتبطة بالحرب، إذ أعلنت إيران استهداف 10 سفن قرب مضيق هرمز، بينما قالت الولايات المتحدة إنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، في أحدث موجة من التصعيد الذي يهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

مخاوف من تعطل إمدادات النفط

وتتركز أنظار أسواق الطاقة على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، فيما تراجعت حركة الشحن عبر الممر بصورة حادة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض التدفقات النفطية إلى أقل من 2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 8 إلى 9 ملايين برميل يوميًا قبل تجدد القتال.

وتزيد هذه التطورات من المخاوف بشأن احتمال اتساع نطاق اضطرابات الإمدادات.