مدبولي يعلن الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات

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أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات «القاهرة 2026»، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة اليوم.

وتنظم الدورة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ استضافة مصر للبطولة.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات مشاركة وفود رياضية من 17 دولة إفريقية، إلى جانب نحو 2000 رياضي وإداري يمثلون 81 جامعة؛ في تجمع رياضي جامعي إفريقي يجمع شباب القارة على أرض مصر، ويعزز أواصر التواصل والتنافس بين طلاب الجامعات الإفريقية.