تبدأ من 535 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.

1- سوزوكي ألتو

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك بنزين سعة 1.0 لتر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك السيارة وقود بنحو 3.5 لتر لكل 100 كيلو/متر

تضم السيارة حزمة من تجهيزات السلامة، تشمل نظام مانع انغلاق المكابح ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية، إلى جانب وسادتين هوائيتين أماميتين، ووسادتين جانبيتين، ووسادتين ستائريتين.

أما عن سعر السيارة سوزوكي ألتو، فتاتي بسعر رسمي يبلغ 535 ألف جنيه.

2- بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.3 لتر، يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 95 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 120 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة، خصوصا في الاستخدامات اليومية داخل المدن والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

أما عن سعر السيارة بروتون ساجا، فتطرح ساجا بفئة واحدة فقط، بسعر رسمي يبلغ 685 ألف جنيه.‏

3- شيري أريزو 5

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وخزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026

- الفئة الأولي بسعر 655 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 705 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 735 ألف جنيه .

4- هيونداي أكسنت RB

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 علي محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2026

- الفئة الأولي بسعر 729 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 759 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 800 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة بسعر 839 ألف جنيه .

5- رينو تاليانت

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر رينو تاليانت موديل 2026

- الفئة الأولي بسعر 755 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 815 ألف جنيه .