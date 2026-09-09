وكيل صحة الفيوم يُفاجئ الوحدة الصحية بقرية الإعلام ويُحيل المُتغيبين للشئون القانونية

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة وكيل وزارة الصحة بالفيوم مرورًا مفاجئًا على الوحدة الصحية بقرية الاعلام التابعة للإدارة الصحية بمركز الفيوم وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بضوابط العمل داخل الوحدة الصحية.



تفقد أقسام الوحدة الصحية

وخلال جولته الصباحية تفقد وكيل وزارة الصحة مختلف أقسام الوحدة الصحية واطمأن على انتظام وجود الأطقم الطبية وهيئة التمريض ومدى الالتزام بأداء المهام المكلفين بها كما تابع توافر الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما راجع وكيل وزارة الصحة سجلات التردّد والطوارئ للوقوف على مستوى انتظام العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية.



إحالة المتغيبين للشئون القانونية

ووجه الدكتور محمد جمال سلامة بإحالة المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والانضباط داخل المنشآت الصحية والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة كما أصدر تعليماته بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة داخل الوحدة الصحية والعمل على إزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والمترددين.



استمرار المرور الميداني

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم استمرار حملات المرور الميداني المفاجئ صباحا ومساء على مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات بمراكز المحافظة وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم خدمة صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين وشدد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي سلبيات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية والعمل على سرعة معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الصحية المختلفة بمحافظة الفيوم.