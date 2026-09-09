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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية

رئيس الشركة القابضة للمطارات
رئيس الشركة القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

تواصل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، المقام بمطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، حيث شهد جناح الشركة في اول و ثاني أيام المعرض إقبالًا من عدد من الوفود والشخصيات المهمة، إلى جانب مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع ممثلي الجهات والشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

 تعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على تعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات التعاون التي تدعم تطوير منظومة المطارات والملاحة الجوية المصرية.

ويعكس الجناح الموحد للشركة القابضة، الذي يضم شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، التكامل بين مكونات منظومة المطارات والملاحة الجوية والخدمات التكنولوجية، ويقدم صورة متكاملة عن تنوع الخبرات والإمكانات التي تعمل تحت مظلة الشركة القابضة.

ويستهدف الجناح عرض مشروعات التطوير والتحول الرقمي وخدمات الركاب الذكية، إلى جانب تطوير شبكة المطارات وتطبيقات الملاحة الجوية والحلول التكنولوجية.

وشهد الجناح خلال فعاليات المعرض اهتمامًا من ممثلي صناعة الطيران ووسائل الإعلام، مع استمرار تقديم العروض التعريفية حول إمكانات الشركات التابعة ومشروعاتها، بما يبرز ما تشهده منظومة المطارات والملاحة الجوية المصرية من تطور في مجالات التشغيل والخدمات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

كما شهد الجناح عددًا من اللقاءات والاجتماعات، من بينها لقاء مع النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب،والسيد علي التونسي، السكرتير العام للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والسيد قاسم إسماعيل البستيكي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة طيران الخليج، والسيد بندر بن عبد الرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، والسيد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة ASE لخدمات الطيران، والسيد مجدي جرجس، الممثل الرسمي لمجموعة SSP في مصر، والكابتن رضا المدبولي، رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، والسيد إيهاب عبد الفتاح يوسف أمين، نائب أول رئيس الشؤون التجارية – دولة قطر، والشيخ جاسم فهد جاسم آل ثاني، نائب الرئيس للشؤون الجوية والسياسات المؤسسية بالخطوط الجوية القطرية، والسيد عبد الرحمن محمد سعد الخرجي، مدير إدارة الاستدامة الحكومية والمؤسسية.

كما شهد الجناح عددًا من الاجتماعات المهمة مع كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الطيران، بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن استمرار اللقاءات والزيارات داخل جناح الشركة يعكس أهمية معرض العلمين كمنصة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة في صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن القابضة تحرص من خلال مشاركتها على تقديم صورة متكاملة عن منظومة المطارات والملاحة الجوية المصرية، وما تمتلكه شركاتها التابعة من خبرات وإمكانات متنوعة.

وأضاف أن تكامل الشركات التابعة تحت مظلة الشركة القابضة يمثل أحد عناصر القوة في المنظومة، ويسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التطورات والحلول التكنولوجية في مختلف مجالات العمل.

وتتواصل فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء حتى غد الخميس 10 سبتمبر، وسط مشاركة دولية واسعة واهتمام من المؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

القابضة للمطارات معرض العلمين الدولي اخبار الطيران المهندس أيمن عرب

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