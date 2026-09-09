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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأبلة صالحة: «أنا بشتغل علشان المدرسة.. مش علشان وزير ولا محافظ»

مديرة مدرسة القليوبية
مديرة مدرسة القليوبية
محمد البدوي

قالت الأستاذة صالحة أبو الفصل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمحافظة القليوبية، إنها تؤدي عملها داخل المدرسة من أجل خدمة الطلاب وتحسين أوضاع المدرسة، وليس بهدف الحصول على تكريم أو إرضاء أي مسؤول، مؤكدة: «أنا بعمل في المدرسة اللي أنا قاعدة فيها، ومش عاوزة حد يكرمني».

زيارة المحافظ للمدرسة

وأضافت صالحة أبو الفصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن زيارة المحافظ للمدرسة جاءت بشكل مفاجئ، وكذلك حديثها عن بعض الأمور المتعلقة بالاحتياجات المالية للمدرسة، موضحة أنها كانت تعمل خلال الفترة الماضية على ضبط أوضاع المدرسة وإنجاز ما تحتاج إليه من أعمال.

وأكدت مديرة المدرسة أنها لا تنتظر توجيهًا من أي مسؤول حتى تقوم بعملها، قائلة: «أنا شغالة، أنا بشوف شغلي، وأنا مش عاملاها علشان خاطر أي حد، أيًا كان كبير أو صغير».

وأوضحت أنها بالفعل أنجزت عددًا من الأعمال داخل المدرسة، ولم تكن مجرد إجراءات أو وعود، قائلة: «إحنا عملنا وخلصنا واشتغلنا»، مشيرة إلى وجود برنامج طبي داخل المدرسة ضمن الأنشطة التي يتم تنفيذها.

أبرز المشكلات التي تم التعامل معها

وحول أبرز المشكلات التي تم التعامل معها داخل المدرسة، أوضحت أن مشكلة الصرف الصحي شهدت تدخلات لحلها، مشيرة إلى أن الجزء الداخلي من أعمال الصرف تم التعامل معه من جانب المدرسة، بينما جرى التعامل مع المشكلة الخارجية من خلال المجلس المحلي.

وأضافت أن إحدى مشكلات الصرف الخارجية نتجت عن انفجار ماسورة مياه، ما تسبب في حدوث مشكلة حول المدرسة، مؤكدة أن المجلس المحلي تدخل وقام بتسليك ومعالجة الجزء الخارجي من المشكلة.

وتابعت أن الحوش شهد كذلك أعمالًا لتحسين وضعه، حيث تم توفير الرمال وفرشها داخل الحوش، موضحة أن ذلك جاء بعد تدخل المحافظ والتنسيق مع المجلس المحلي، ليتم التعامل مع المشكلة بشكل سريع.

وأكدت مديرة المدرسة أن عددًا من المشكلات التي كانت قائمة تم التعامل معها بالفعل، سواء من خلال جهود المدرسة أو بالتنسيق مع الجهات المحلية، بما ساهم في تحسين الأوضاع داخل المدرسة.

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