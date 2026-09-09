«مستجدات منظومة التعليم وأهم القرارات المستحدثة» .. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد.. صور

نظم مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الاربعاء لقاءً إعلاميًا موسعا بمقر مجمع الإعلام وذلك برعاية سعادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء د. تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وإشراف السيد حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، وبمشاركة عدد من القيادات والمسئولين بقطاع التعليم إلى جانب جمهور متنوع من ممثلى المؤسسات والجهات المختلفة بالمحافظة.

افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمجمع الإعلام ، موضحًا أن اللقاء يستهدف تعزيز الوعى بالقرارات الجديدة فى منظومة التعليم ، والتعرف على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى، وفتح حوار مباشر بين المسئولين والجمهور، بما يسهم فى توضيح الرؤى والرد على الاستفسارات، والاستفادة من المقترحات المطروحة.

وفى ذات السياق، أكدت أزهار عبدالعزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن تنظيم اللقاء يأتى من منطلق حرص الهيئة العامة للاستعلامات على إتاحة الفرصة للتعرف على مستجدات الأمور بالقضايا المختلفة لا سيما المتعلقة بمنظومة التعليم ، مشيرة إلى أهمية تعزيز التواصل والحوار المجتمعى حول قضايا التعليم، بما يسهم فى دعم جهود تطوير المنظومة

وتحدث رمزى منسوب، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم نائبًا عن مدير عام المديرية، مؤكدا على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومتابعة كافة الاستعدادات لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأشار إلى جهود المديرية فى سد العجز من المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وإدارة تعليمية،

وتطرق إلى خطط تطوير التعليم الفنى وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، بهدف إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية اللازمة ومواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا

من جانبه أكد مجدى محمد محمود، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، أن القرارات المستحدثة فى منظومة التعليم تستهدف تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب فى ضوء المتغيرات العالمية، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية تشدد على ضرورة تخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن تطوير وتغيير القرارات التعليمية يتم من خلال دراسات وأبحاث مدروسة تتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات المجتمع، مع الحرص على تخريج منتج تعليمى من الطلاب يكون قادرًا على التكيف مع متطلبات سوق العمل.

كما استعرض الضوابط المنظمة لعملية نقل وندب وتدوير المعلمين لسد العجز وتحقيق أفضل توزيع للقوى البشرية، إلى جانب القرارات المنظمة للعمل بنظام الحصة، بما يسهم فى مواجهة العجز وتحقيق انتظام العملية التعليمية.

وفى ذات السياق ، أكدت م/ أسماء بصيط، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، تشمل متابعة أعمال الإنشاءات والصيانة بمختلف المدارس.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على الوقوف على المشكلات المتعلقة بالصيانة والإنشاءات والعمل على حلها، مع سرعة التعامل مع الملاحظات التى قد تؤثر على جاهزية المدارس قبل انطلاق الدراسة.

وأكدت الحرص على تهيئة المدارس بحيث تكون آمنة وجاذبة للطلاب، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة، مشيرة إلى استمرار المرور الميدانى على المدارس لمتابعة مستوى الجاهزية والوقوف على أى مشكلات أو ملاحظات.

وشهد اللقاء عددًا من المناقشات والمداخلات من الحضور، تناولت مشكلات متعلقة بخزانات المياه فى بعض المدارس ، إلى جانب المطالبة بـتوفير تاندات ومظلات لحماية الطلاب من أشعة الشمس

كما ناقش الحضور أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة فى بعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، ويساعد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمجمع إعلام الوادى الجديد،

تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد.