محمد بركات: عبدالله السعيد سيستعيد مستواه.. وغياب بيزيرا مؤثر على الزمالك

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك قادر على استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في استعادة جزء كبير من مستواه.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "عبدالله السعيد لاعب كبير، وهينجح في استعادة مستواه، وبدأ بالفعل يستعيد مستواه، ونفس الأمر لشيكو بانزا، الذي انضم للزمالك مؤخرًا ولم يشارك في فترة الإعداد، ولكنه كان الأخطر في الزمالك خلال اللقاءات الماضية، باستثناء مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة".

وأضاف: "غياب خوان بيزيرا مؤثر على الزمالك، وأنا متفق مع مجلس الزمالك في تمسكه بعودة اللاعب إلى القاهرة قبل الدخول في مفاوضات بشأن العروض المقدمة له".

وتابع بركات: "عدي الدباغ وناصر منسي ليسا بنفس مستوى الموسم الماضي حتى الآن، وهذا أمر واضح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بصراحة الزمالك لا يقدم كرة، والأهلي أيضًا لا يقدم كرة، وعلى الجانب الآخر هناك فريق يقدم كرة جيدة ويمتلك 12 نقطة، وهو بيراميدز، وفي حال انتصاره على الأهلي والزمالك سيقترب من حسم لقب الدوري من بداية المسابقة".