الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو الجزار وياسر إبراهيم أمام المقاولون

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق عمرو الجزار وياسر إبراهيم، خلال مواجهة المقاولون العرب، التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة عمرو الجزار بالتواء في الركبة

وأوضح أحمد جاب الله أن عمرو الجزار، مدافع الأهلي، تعرض لإصابة بالتواء في الركبة خلال مباراة المقاولون العرب، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله وعدم استكماله اللقاء.

وكان الجزار قد شعر بآلام الإصابة مع بداية الشوط الثاني، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بإصابته، ويشارك هادي رياض بدلًا منه، لاستكمال المباراة بجوار زملائه في الخط الخلفي.

ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأهلي لفحوصات طبية وأشعة خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد مدى الإصابة وفترة غيابه عن التدريبات والمباريات، وفقًا لنتائج الفحوصات التي سيجريها الجهاز الطبي.

ياسر إبراهيم يتعرض لإصابة في الكاحل

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي تعرض ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مواجهة المقاولون العرب.

ويعمل الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدى إمكانية مشاركته في التدريبات القادمة، خاصة مع ارتباط الأهلي بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي في بطولة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما غاب عن مباريات الفريق السابقة.

وبهذه النتيجة، أهدر الأهلي نقطتين في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما خرج المقاولون العرب بنقطة ثمينة من مواجهة حامل اللقب، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى صافرة النهاية.