مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التواصل الإعلامي الحكومي يأتي على رأس أولويات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية تدعيم قنوات الاتصال المباشرة والفاعلة بين أجهزة الدولة من جانب، والإعلام والرأي العام من جانب آخر.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن ملف التواصل الإعلامي الحكومي خلال اجتماع الحكومة برئاسته كالآتي:

رئيس الوزراء: "التواصل الإعلامي الحكومي تحظى باهتمام الرئيس السيسي"

-ملف التواصل الإعلامي الحكومي يحظى باهتمام خاص من جانب فخامة الرئيس

-الرئيس السيسي يؤكد أهمية تدعيم قنوات الاتصال المباشرة والفاعلة بين الحكومة وأجهزتها من جانب والإعلام والرأي العام من جانب آخر

-توجيه جميع المسؤولين بتعزيز الدور الإعلامي للرد على التساؤلات وتقديم الإيضاحات لإيصال جوهر السياسات إلى المواطن

-تكليفات للوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري على غرار التجربة المتبعة في مجلس الوزراء

-وجهت بتفعيل أدوار الكيانات الإعلامية بالوزارات والمحافظات لأداء الدور المنوط

-توجيه بتحقيق المستشارين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين القدر المطلوب من التفاعل مع القنوات الإعلامية المختلفة

-نؤكد ضرورة الرد أولًا بأول على ما يثار من انتقادات أو تساؤلات سواء في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.