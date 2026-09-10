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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

أحمد فهمي
أحمد فهمي
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان أحمد فهمي عن زواجه السابق من أميرة فراج، كاشفًا عن شعوره تجاه بعض تفاصيل تجربتهما الزوجية، خاصة أنهما ارتبطا في سن صغيرة، مؤكدًا أن تلك المرحلة شهدت نضوجهما معًا على المستويين الشخصي والإنساني.

وقال أحمد فهمي، خلال لقائه في برنامج «تحت الضغط»: «أعتقد إني أكتر شخص اتأذى نفسيًا مني هو طليقتي أميرة فراج، بسبب زواجنا في سن صغير ، إحنا اتعرفنا على بعض وأنا عندي 20 عاما، وخلفنا أول طفل كان عندي 24 عاما، وبعدين نضجنا مع بعض ، أنا فشلت كزوج، لكن نجحت كأب لأولادي وصديق لأميرة بعد الانفصال».

أحمد فهمي: أحب مقارنتي بأحمد عز

وعن الفنان الذي يفضل أن تتم مقارنته به، أوضح أحمد فهمي أنه يحب الفنان أحمد عز، مشيرًا إلى أنه يحبه رغم عدم تعاونهما من قبل.

أما عن الفنان الذي لا يفضل مقارنته به، فقال أحمد فهمي إنه لا يحب مقارنته بالفنان أحمد فهمي، بسبب تشابه اسميهما ، مؤكدًا أن لكل منهما مساره الفني المختلف. 

أعمال أحمد فهمي 

وكانت أحدث أعمال أحمد فهمي هو مسلسل 2 قهوة الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. 

أبطال مسلسل 2 قهوة

إلى جانب أحمد فهمي ومرام يضم مسلسل 2 قهوة مجموعة كبيرة من النجوم بينهم مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وغيرهم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

أحمد فهمي برنامج «تحت الضغط» أحمد عز أعمال أحمد فهمي

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