مشروع عمراني جديد في حدائق أكتوبر على 80 فدانا وأنظمة سداد حتى 12 عاما

تستقبل منطقة حدائق أكتوبر مشروعًا عمرانيًا جديدًا متعدد الاستخدامات على مساحة 80 فدانًا، يجمع بين الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية، ضمن توجه يستهدف الاستفادة من التوسع العمراني المتسارع في مناطق غرب القاهرة.

ويتميز المشروع بموقع مباشر على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من طريق الواحات وميدان جهينة ومحور 26 يوليو، بما يعزز سهولة الوصول إلى مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة.

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية من 74 مترًا مربعًا، إلى جانب وحدات من غرفتين وثلاث غرف ووحدات دوبلكس، فيما تبدأ الأسعار من 1.8 مليون جنيه، مع مقدم 5% وإمكانية التقسيط على فترة تصل إلى 12 عامًا بأقساط متساوية.

ويعتمد المشروع على مفهوم المجتمع العمراني المتكامل، من خلال الجمع بين السكن والعمل والخدمات والتجارة، إلى جانب المساحات الخضراء والمرافق، بما يستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وتأتي الخطوة ضمن توسعات شركة مرسوم للتطوير العقاري في السوق المصرية، بعد مشروعها السابق في الإسكندرية، مع توجه نحو تعزيز حضورها في غرب القاهرة وتقديم مشروعات تعتمد على تنوع الاستخدامات ومرونة أنظمة السداد.